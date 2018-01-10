馬化騰投資的鬥魚3年營收飆升708倍 傳要在香港上市

繼分拆閱文 (0772-HK) 後，由騰訊 (0700-HK) 參投的大陸直播平台「鬥魚」市傳年內來港上市，集資額約 3 億至 4 億美元 (約 23 億至 31 億港元)。外電引述知情人士透露，由於預計香港將落實允許「同股不同權」的新經濟公司上市，故鬥魚傾向赴港發行 IPO，但最終的上市地點尚未決定。

據路透旗下 IFR 報導，由於聯交所早前對「同股不同權」開綠燈，消息人士透露，鬥魚對此感到興趣，因此傾向來港上市，惟目前在起步階段，摩根士丹利和摩根大通將擔任鬥魚 IPO 的牽頭經辦行。鬥魚對上市傳聞不予置評。

香港《文匯報》報導，鬥魚在 2013 年成立，是大陸一家彈幕式直播分享網站，為用戶提供視頻直播和賽事直播服務，前身為 ACFUN 生放送直播，於 2014 年 1 月 1 日起正式更名為「鬥魚」電視。

艾媒諮詢的數據顯示，2017 年第 3 季，在大陸遊戲直播平台中，鬥魚的活躍用戶在註冊用戶中的佔比最高。德勤在去年 12 月發佈的報告中指，鬥魚是亞太地區增長最快的科技公司，鬥魚營收過去 3 年飆升了 708 倍。

鬥魚自 2016 年 3 月起已獲多間著名的風險投資公司入股，當中包括騰訊。騰訊當時向鬥魚投資 1 億美元，其他投資者包括鳳凰資本、紅杉資本。

2016 年 8 月，鬥魚又融資了 15 億元人民幣，這輪融資也是由騰訊和鳳凰資本領投。而據大陸媒體報導，2017 年 11 月，鬥魚再完成了一輪融資，金額尚未披露。這輪融資由招銀國際領投，對鬥魚的估值超過 100 億元人民幣。