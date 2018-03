野村：香港出現54個金融危機的初期警號 較97-98金融風暴還高

英國《每日電訊報》近日有報導引述野村亞洲首席策略師 Rob Subbaraman指出,香港出現54個反映金融危機的初期警號。

該篇以「樓市熾熱漩渦失控 香港恐成下輪環球危機震央」(Hong Kong risks becoming epicentre of the next global crisis as property boom spirals out of control)為題的報導.引述 Subbaraman 指,野村預測未來金融危機的模型顯示,香港出現54個反金融危機的初期警號,較1997-1998年亞洲金融風暴時還高。

「香港似乎愈來愈容易受到金融壓力打擊,而聯儲局加息周期加快,或會成為潛在觸發點。」他表示。

野村指,香港私人部門信貸與GDP的比例,現已高於45%之長期趨勢水平,是全球最高,而該比例高企是泡沫的典型跡象。

另外,國際清算銀行(BIS)亦指,去年本港信貸規模與其趨勢水平,兩者間之差距升至40點的有紀錄以來最高。上述被稱為「信貸差距」(credit gap)的指標,是BIS用來衡量未來兩至三年銀行危機的指標,倘該指標達到10點,已被視作危機警號。

