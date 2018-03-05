PMI觸及四個月來最低 歐元區經濟增速或已見頂

北京時間5日彭博稱，2月份歐元區經濟動能的降幅可能稍高于最初預估，進一步表明經濟增速可能已經見頂。

IHS Markit周一表示，歐元區2月份綜合采購經理指數從1月份的58.8下滑至57.1，觸及四個月來最低點，并且低于57.5的預估初值。服務業活動指數也遭下修。

該報告顯示，歐元區最大的經濟體德國在三個月内的增長最小，法國也有所下降。西班牙逆勢而上，PMI指數創8個月來最高水平。意大利的綜合PMI也有所下降，從10年半的高位回落。上周末意大利進行了大選。

PMI數據顯示歐元區19國在2017年創十年來最佳年度表現之後，該地區的增長勢頭可能冷卻下來。彭博調查的經濟學家預計歐元區2018年增長2.3%，低于2017年的2.5%，但仍然穩步增長。

IHS Markit指出，PMI數據遠高于重要關口50，表明季度增速接近1%。

“歐元區經濟今年開局良好，2月份似乎觸及減速帶，”IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson說。“現在太深入解讀2月份數據下降的時機太早”，因為“從1月份的高位回落，總是很有可能的”。

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