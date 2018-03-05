【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

<(6141 柏承) 連續第八天創高，並亮燈漲停板囉。>

今天大盤開高走低，有別於先前的開低走高格局，需觀察今天盤後的融券增減，若是大減則不利於未來的走勢。終場大盤下跌 55 點，以 10642 點坐收，量能為 1119 億元。

重點持股報告。

(2030 彰源) 受川普加稅的突發利空影響，股價方向性轉彎，故今天先損出避開。

(4549 桓達、6274 台燿) 股價還在系統之內，續抱即可。

(4721 美琪瑪) 今天股價再創波段新高囉，老師也順利帶領會員先獲利出脫一半持股，持續將獲利放入會員的口袋裡囉。

(1589 永冠 - KY) 今天股價也是一度上漲，老師也是持續將獲利放入會員口袋，今天獲利出脫一半持股了。

(3217 優群) 今天走了半場的好戲，可惜尾盤稍微被大盤帶了下來，不過股價仍在系統之內，不用多想，續抱即可。

(6141 柏承) 股價連續八天上漲，今天盤中還一度 (亮燈漲停板)，股價再創波段新高，會員的成本跟獲利再度拉大，太棒了越賺越多囉。雖然尾盤有上影線，但目前依舊在系統之內，續抱即可。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、1589 永冠 - KY、4721 美琪瑪、3217 優群、4549 桓達、6274 台燿。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)