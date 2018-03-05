〈國光生技年度展望〉四價流感疫苗走向國際市場 鎖定美國及東南亞

國光生技 (4142-TW) 表示，四價流感疫苗除了供應國內市場外，也積極推向國際市場，包括將在中國申請臨床，並向泰國提出藥證申請，另外也要從泰國延伸到其他東南亞國家，此外美國客戶賽諾菲今年下單量較去年數倍增加，並有追單動作，雙方並已就 2019 年的合作生產量進行討論。

國光生技表示，衛福部日前宣布今年政府採購的季節流感疫苗將改採購四價流感疫苗，因此公司今年度的季節流感疫苗已於 2 月下旬 WHO 公布今年北半球的病毒株後開始投入生產，並將會配合衛福部疾管署的採購規格要求，積極參與今年的公費流感疫苗採購招標，生產新型的四價疫苗以供應國內的公費市場以及自費市場所需。

至於在海外布局部分，國光生技表示，目前正規畫在中國申請進行人體臨床試驗及藥證申請，未來獲證後將以四價疫苗取代目前銷售的三價疫苗。此外，與泰國的合作廠商也已經向泰國主管機關提出四價流感疫苗藥證的申請，未來也將由泰國延伸至其他東南亞國家市場。

另外國光生技去年已開始與美國的 Protein Sciences 公司合作生產的四價季節流感疫苗，國光生技表示，儘管 Protein Sciences 遭國際疫苗大廠賽諾菲收購，由賽諾菲團隊也已順利接手並進行推廣行銷及供應鏈管理，日前所下的今年訂單量已較去年呈現數倍增加，同時今年開春後也陸續有追單動作，雙方也針對 2019 年的合作生產量的預測進行討論與規劃。