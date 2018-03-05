【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到亞洲股市普遍弱勢之下，使得台股開高走低，終場加權指數下跌 55.27 點，跌破 10700 點整數關卡以及十日均線，而外資在現貨部分賣超 102.13 億，合計三大法人現貨淨賣超 125.56 億，後續可持續觀察外資是否在現貨部分持續賣超。

《國際金融市場焦點分析》

雖然美國總統 Trump 宣布對鋼鐵和鋁增加關稅，以進行貿易保護，但美國股市週五卻是開低走高收斂跌幅，尤其是科技類股表現強勁，NASDAQ 和費半指數都漲超過 1%，不過貿易戰的陰影已籠罩了歐洲，再加上義大利選舉的不確定性，歐股指數普遍下挫，義大利選舉出口民調顯示，民粹政黨五星運動黨可能成為國會第一大黨，而且可能造成懸浮議會的局面。

《國際商品市場焦點分析》

貝克休斯公司公布美國上週活躍鑽井台數量增加 1 台至 800 台，不過未對油價造成太大衝擊，雖然早盤油價受到川普擬對鋼及鋁進口課徵保護關稅衝擊而下跌，不過晚間隨著美股收斂跌幅，油價則反彈收高；市場擔憂美國關稅保護措施將引發全球貿易戰，最終可能反而損及美國利益，美元下挫而金價再大幅走高收復前一天跌幅；小麥面臨獲利了及賣壓，大幅回吐前一天逾 4% 漲幅。

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