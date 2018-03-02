【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到川普宣布要對鋼鐵、鋁實施進口關稅美股重挫之下，使得台股再度下跌，終場加權指數下跌 87.62 點，跌破 10700 點整數關卡以及五日均線，而外資在現貨部分賣超 155.76 億，合計三大法人現貨淨賣超 157.70 億。

《國際金融市場焦點分析》

美國總統 Trump 在週四宣布將對進口鋁和鐵鋼徵收高額關稅，其中進口鋼鐵收 25% 的關稅，進口鋁徵收 10% 的關稅，這消息雖帶給製造商利多，但對消費者和需求企業是不利消息，也引發中美貿易摩擦將加劇的擔憂，美國股市又現重挫，小道瓊期大跌 418 點作收，而美債價格則強勁反彈，非美貨幣上揚，尤其是避險貨幣日圓表現相對強勁。

《國際商品市場焦點分析》

美國上週原油庫存攀升，加上產量上升至數據公布以來新高，持續對油價造成壓力，同時美股昨日再度因川普可能打開貿易戰爭而重挫，拖累油價反彈未果，WTI 期貨下挫逾 1% 失守 62 美元；在美聯儲主席鮑威爾國會證詞後，市場對年內美國升息四次的預期上升，金價因此承壓下跌，不過川普再度引起貿易壁壘疑慮，美元回吐漲幅，金價也在盤後跳漲逾 1%，收復前一日跌幅。

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