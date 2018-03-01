A股搶吸獨角獸IPO 4大行業即報即審 投行料富士康3月獲准

有消息指，中國證監會開通了 IPO 快速通道，符合條件的「獨角獸」企業申請上市時，可以實行即報即審，不用排隊。

騰訊財經引述知情人士透露，證監會發行部近日對相關券商作出指導，包括生物科技、雲計算在內的 4 個行業中，倘有「獨角獸」(指估值達到 10 億美元以上的初創企業) 的企業客戶，立即向發行部報告，符合相關規定者毋需排隊，實行即報即審，「兩三個月就能審完」。

現行的 A 股 IPO 要求，企業如申請上主板和中小板，最近 3 個會計年度淨利潤為整數且累計超過 3000 萬元 (人民幣，下同)；創業板需連年錄得獲利，最近 2 年淨利潤累計不少於 1000 萬元。但消息人士稱，上述 4 個行業的「獨角獸」公司，在盈利要求上可以放寬。

香港《文匯報》報導，實際上，早前富士康 IPO 已走了特殊通道。2 月 1 日富士康上報招股書申報稿，9 日招股書申報稿和反饋意見同時披露，22 日招股書預披露更新。一般而言，招股書預披露到預披露更新，時間間隔 7 至 8 個月，但富士康 2 周已完成。有投行人士透露，證監會對富士康 IPO 實施了一事一議的特殊監管，預計公司 3 月將拿到 IPO 批文。

證監會在上月底的 2018 證券期貨監管工作通報中曾表示，「以服務國家戰略、建設現代化經濟體系為導向，吸收國際資本市場成熟有效有益的制度與方法，改革發行上市制度，努力增加制度的包容性和適應性，加大對新技術新產業新業態新模式的支持力度。」

盤勢方面，昨 (28) 日是 2 月最後一個交易日，受美股下跌影響，滬深 3 大股指大幅低開，滬綜指下探 0.85%，深成指和創業板指低開 0.94% 和 0.77%，但之後走勢迥異。銀行、保險、券商為首的權重股單邊走弱，令滬指陷入盤整，最多時跌逾 1.5%；但深成指與創業板指受益於註冊制延期持續發酵，隨即迅速走高翻紅。

截至 28 日收盤，滬綜指報 3,259 點，跌 32 點或 0.99%，失守年線；深成指報 10828 點，漲 21 點或 0.2%；創業板指報 1753 點，漲 10 點或 0.58%。兩市共成交 4249 億元，較前一交易日縮量 361 億元。船舶製造、全息技術、稀土永磁、量子通信、網絡遊戲、車聯網等板塊升幅居前，保險、次新股、釀酒、銀行板塊領跌。

整個 2 月，滬綜指插水 6.36%，跌幅創下 2 年之最，僅次於 2016 年 1 月的 23%；深成指累計下挫 2.97%，創業板指鹹魚翻生，累計上漲 1.07%。