中保基金：將開展保險保障基金費率模式改革

中國保險保障基金有限責任公司(以下簡稱“中保基金”)近日對外表示，截至2017年12月31日，保險保障基金餘額1125.02億元(匯算清繳前);2017年全年投資收益39.52億元，收益率4.18%，超過年度目标23個BP。

中保基金自2008年成立以來，依法負責保險保障基金的籌集、管理和使用。保險保障基金，是指按照《中華人民共和國保險法》和《保險保障基金管理辦法》規定繳納形成的，在規定情形下用于救助保單持有人、保單受讓公司或者處置保險業風險的非政府性行業風險救助基金。

目前，保險保障基金的資金來源包括，保險公司繳納的保險保障基金、破産程序的受償收人、投資收益(投資限于銀行存款、買賣政府債券、中央銀行票據、中央企業債券、中央級金融機構發行的金融債券，以及國務院批準的其他資金運用形式)、捐贈等。

記者了解到，中保基金將開展基金費率模式改革，推動實施風險費率;謹慎開展基金資産投資，确保安全性、流動性、争取收益性;完善行業風險檢測體系，打造公司風險監測品牌。探索保險保障基金支付和公司長遠發展，更好地履行風險管理職責，維護保險消費者合法權益。

如何實施防風險費率改革?根據此前下發的《保險保障基金管理辦法(征求意見稿)》顯示，采用基準費率加風險費率的方式。其中，基準費率以保費為基礎計算，風險費率以“償二代”風險綜合評級結果為基礎計算。在實行風險費率後，保險公司繳納保障基金的金額有所下降，并且財産險保障基金籌集标準將作相對較大幅度的下調，人身險保障基金籌集标準將作相對較小幅度的下調。

來源：中國證券網

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