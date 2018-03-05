【大行報告】大和﹕聯通(00762-HK)估值吸引 目標價為13.8元

中國聯通(00762-HK)日前發出盈利預告，預料2017年全年錄得權益持有者應佔盈利為18.3億元人民幣，按年增加193%。不過大和卻指出，經計算後發現聯通在2017年第四季錄得22億元人民幣虧損，當中包括為減持受資產而作出29億元人民幣虧損，剔除此因素聯通在去年第四季錄得1億元人民幣虧損。

大和進一步指出，對電訊商而言去年第四季是經營較失色的時間，一方面電訊商要為資產進行撇賬，同時亦反映出聯通在去年第四季收入較預期低。聯通在去年第四季收入較預期低，相信受到內地全面取消漫遊費﹑固網業務較疲弱，以及面對競爭壓力增加等。

不過大和亦指出目前聯通的市賬率為0.8倍，較過去15年平均值有20%折讓，同時企業價值對除稅﹑息﹑折舊及攤銷前盈利(EBITDA)為2.8倍，較過去15年平均值折讓幅度更達到30%，認為聯通現價已具有吸引力，加上鐵塔公司即將進行招股成為聯通調升估值的機會。該行予聯通目標價為13.8元，評級為「買入」。

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