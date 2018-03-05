人民日報海外版：征收房地産稅，已經是确鑿無疑的方向

在剛剛結束的十三屆全國人大一次會議新聞發布會上，大會發言人張業遂就房産稅問題回答記者提問，稱房地産稅立法由全國人大常委會預算工作委員會和財政部牽頭組織起草。目前正在加快起草完善法律草案重要問題的論證、内部征求意見等工作，争取早日完成提請常委會初次審議的準備工作。

如果說之前各界對于“要不要征收房地産稅”還有争議的話，那麽這次大會發言人無疑是釋放了鮮明的信号——征收房地産稅，已經是确鑿無疑的方向。現在輿論最關心的問題已變為，什麽時候收，以什麽方式收。

根據發言人的表態，房地産稅的征收目前還在内部讨論和征求意見階段，離正式出台還有相當的時間。對于一個影響廣泛的稅種，多麽慎重都不為過。既然方向已經明确，随時通報進展，和公衆進行更多的溝通以凝聚共識，就顯得尤為重要。

對于房地産稅，之前輿論争論較多的是其對于房價的影響。一方面，很多人期待盡早出台房地産稅，這樣提高房屋持有成本，那些擁有多套住房的人就會被迫脫手，讓房屋盡量回歸“用來住的”本性;另一方面，很多學者又認為房地産稅根本不可能起到打壓房價的作用，羊毛出在羊身上，最終提高的成本還是會落到購房人的身上。

幾乎每次一有房地産稅的消息傳出，這兩派就會在輿論場炒的硝煙四起。實際上，這事關一個基本問題，出台房地産稅的根本目的是什麽——是為了降低房價?還是建立地方政府財政收入增收的長效機制?目的不同，自會影響後續的征收方式。

征收房地産稅是一個專業問題，自然需要決策者以及專業人士的内部讨論，但同時又是影響廣泛的公共問題。不同的預期和解讀，會對樓市造成不同的影響。為了最大化地發揮積極效應避免人心動蕩和不必要的利益受損，就需要在決策階段就充分考慮到各方意見和利益，因此更多的公共讨論也就成為了必須。

所以，在房地産稅已經進入法律草案擬定的情況下，盡可能的展開公共讨論符合民衆的期待。國内有少數城市已經進行過房地産稅的試點，而國外也有相對成熟的征稅模式，但今後我們國家的房地産稅怎麽收，還是存在非常多的讨論空間。

國際上的房地産稅，是針對所有房屋的普遍征收，而此前重慶、上海則是針對一部分房屋征收。兩種不同的征收方面，所面臨的困難和所産生的影響截然不同。我們國家最終會采取哪一條路，需要綜合評估各方訴求和利益，而不能關起門來輕下決斷。

此前關于房地産稅，網上已有很多似是而非、以訛傳訛的消息，錯誤的信息會影響到個體利益和樓市産生負面影響。現在官方對于“征收房地産稅”已經按下确認鍵，希望接下來的每一步行動都能更加透明，用權威的信息和公開的讨論，逐步凝聚社會共識，最終确立最有利于國計民生的征收方案。

來源：人民日報海外版

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