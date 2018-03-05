貿易戰待啟 投資人可考量受創較輕的小型股

當投資人面對潛在的貿易戰爭及其對經濟成長的威脅，美國股市也正在經歷波動性重返市場的震盪。然而，有一部分的股市可能比較沒有這些壓力：小型股。

《MarketWatch》報導指出，小型企業的股票以營收計算多半源自美國本土，這可以使它們免受國際爭端的困擾。因此，以小型股為主的羅素 2000 指數是在美元走強之際，值得關注的投資標的之一；因為美元走強往往會削弱大型跨國公司的利潤。

川普總統掀起貿易戰爭端。為了保護自己，「投資人應該考慮那些由本土產業獲得更多收入的企業，這種狀況在保護主義高張情況下對他們更為有利。」BNY Mellon’s Lockwood Advisors 首席投資官 Matt Forester 建議。

他也補充指出，這個群體「因為同時受益於稅改，目前看起來更具吸引力。」

FactSet 數據顯示，標普 500 指數中 69.7% 的收入來自美國，而羅素 2000 指數為 79.4%。道瓊指數最低，只有 61.7%。

這個平均統計數字也與其應對鋼鋁關稅的衝擊相當。道瓊指數周四較周三收盤下跌 2.4%，而標普 500 指數跌幅 1.5%。羅素 2000 上漲 0.6%。

Fundstrat Global Advisors 管理合夥人 Thomas Lee 在周五發表報告也引用類似的策略。他寫道：「雖然對貿易戰是否會真的出現還沒有頭緒，但我們已經建議了一批在貿易戰中受損較低的產業組合。」名單上排在最前面的是：出口比率占銷售額低的企業。