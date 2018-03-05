友邦投資內部回報須逾20%

友邦保險（01299-HK）2017年度業績勝市場預期，並坐擁大量資本，市場對其資本及派息計劃尤為關注。友邦保險集團首席執行官兼總裁黃經輝指出，友邦將繼續為業務增長進行投資，目標是內部回報率（IRR）能超過20%，而帶來的回報可令派息能夠持續增長。

友邦上年度基本自由盈餘增長13%，至45.27億美元，旗下AIA Co.按香港保險業條例基準計算的償付能力充足率更高達443%。對於集團如何運用龐大的資本，黃經輝表示，集團將繼續投資在能為業務帶來增長的項目，冀未來對集團提供更多貢獻，「當投資在新業務上，能有超過20%的內部回報率，我們會繼續投資」。此舉亦與集團期望派息能持續增長的政策吻合。

去年友邦以總代價約30.36億美元收購澳洲及紐西蘭的壽險業務，最終淨現金支出預期約15.03億美元。他提到，集團在財務上會嚴守紀律，去年進行有關收購可令友邦的市佔率即時晉身為當地市場第一位，澳洲聯邦銀行客戶達1300萬，友邦與其簽訂的20年分銷安排可帶來新的業務機遇。他未有就未來會繼續併購作詳細評論。

另外，黃經輝直言，公司對投資「一帶一路」的基建項目亦感興趣，因為基建是長期項目，投資基建可令長期資產與其長期業務匹配。友邦過去亦有就基建及物業進行投資，如斥資40億泰銖興建前年揭幕的曼谷商廈，而集團約10年前開始，分階段投資於廣東南海友邦金融中心第一期及第二期，至今涉及資金達20億元人民幣。

但他指出，友邦的投資組合仍以固定收益項目為主，佔去年整個組合的84%，股票佔11%，房地產僅佔4%。

來源: 信報

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