美國鋼材主要進口自加拿大，占總量16%，台灣擠進前十，中國只居11

【財訊快報／陳孟朔】中國媒體報導，儘管美國鋼材進口來自逾 100 個國家，四分之三鋼材進口主要來自 8 個國家和地區。2017 年，美國鋼材主要進口國是加拿大，占美國鋼材進口總量的 16%。台灣也躋進前十大之列。川普計畫對進口鋼材及鋁徵收關稅，試圖保護美國就業及國內鋼鐵生產企業，但此舉看衰的人不少。



美國鋼材進口是出口的 4 倍，且進口還在上升。據國際貿易組織，儘管美國鋼材進口來自逾 100 個國家，四分之三鋼材進口主要來自 8 個國家和地區。



2017 年，美國鋼材主要進口國是加拿大，占美國鋼材進口總量的 16%。其次是巴西 (13%)、韓國(10%)、墨西哥(9%) 和俄羅斯 (9%)。其他主要鋼材進口來源地包括土耳其(7%)、日本(5%)、臺灣(4%) 和德國(3%)。中國位列第 11 位。



川普 3 月 1 日表示，將於未來一週宣布新的關稅。在此之前，多位前任美國總統也曾採取此類舉措，可追溯到 1970 年代的尼克森總統。川普在 2016 年總統競選中曾表示，反對 “不公平貿易”，並承諾對美國的貿易夥伴採取強硬措施。



白宮表示，需要徵收關稅以保護美國企業和工人不受國外廉價鋼材的損害。美國商務部的報告中引用過去幾年美國幾家鋼鐵廠關門的例子，並指出幾千個就業崗位因此流失。



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