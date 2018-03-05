普丁國情咨文表示，將促進民生和基礎設施建設，欲將GDP提高五成

【財訊快報／陳孟朔】美國總統川普 3 月 1 日做出對進口鋼鐵和鋁課徵高關稅，搶足市場鎂光燈焦點的同日，外電報導，俄羅斯總統普丁當天向上下議兩院發表國情咨文演講時表示，俄羅斯未來幾年將努力提高居民收入，推動基礎設施建設和經濟發展。克里姆林宮網站直播其談話提到，在保障人民生活品質和福利等方面，俄國尚未達到應有水準。在利用科技新成果提高生活水準，改善經濟、基礎設施和國家管理方面，未來幾年對俄來說是具有決定性意義的時期，俄需以強有力的舉措迎接這方面的挑戰。



談及改善民生的目標時，普丁表示，未來 6 年俄將努力提高居民收入，使貧困人口數量從目前的約 2000 萬減少一半；21 世紀中期使俄人均國內生產總值比現在提高 50%；在未來 6 年籌資 11 兆盧布 (1 美元約 57 盧布) 修建公路及附屬設施，俄羅斯、中國、哈薩克斯坦共同建設的歐亞運輸大通道將不斷發展；2025 年前，北極航道的貨物年吞吐量應達到目前的 10 倍。「在發展基礎設施的過程中，俄需採用人工智慧技術、數位化發電管控技術、數位化海空運輸導航技術、無人駕駛技術，並在能源生產、儲存和運輸方面採用新科技成果。」



普丁也提到，在 2024 年前俄各地都需高速接入互聯網，光纖通信線路需普及到人口超過 250 人的大多數村鎮，北極、西伯利亞和遠東地區的偏遠鄉村需實現穩定接入衛星通信網路。



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