人民幣中間價5日報6.3431 下調97點

新浪財經訊 3 月 5 日，人民幣中間價報 6.3431，下調 97 點。上一交易日中間價 6.3334。上一交易日官方收盤報 6.3472，夜盤收盤報 6.3379。

在上週五的外匯市場上，美元呈延續下跌的走勢，美元指數最高上漲到 90.30，最低下跌到 89.87，收盤在 89.93。歐美最高上漲到 1.2336，最低下跌到 1.2252，收盤在 1.2331。

上週五美元兌多數貨幣下跌，兌日元跌至兩年多以來的最低水平。美國總統特朗普提出的對鋼鐵和鋁進口徵收高額關稅的提議，引發了貿易戰擔憂，可能對美國經濟造成損害。上週稍早美元一度升至多周高位，受到強勁的經濟數據以及美聯儲主席鮑威爾對美國經濟的樂觀看法所提振。這些因素強化了人們對今年將有三次或以上加息的預期。

特朗普上週四宣布，他將對進口鋼鐵和鋁徵收高額關稅，以保護美國生產商的利益，這一舉動可能會遭到中國、歐洲和加拿大等主要貿易夥伴的報復。

人民幣匯率波動加大

近年來，人民幣匯率雙向浮動彈性不斷增強。2017 年 5 月份以來，人民幣對美元匯率由貶轉升，全年人民幣對美元匯率中間價升值 6%，在岸即期匯率升值 6.4%。2018 年 1 月份，人民幣對美元匯率中間價進一步升值 3%，在岸即期匯率升值 3.3%，2 月中旬以來，人民幣對美元匯率又出現小幅回調。

隨著人民幣匯率雙向浮動彈性不斷增強，人民幣匯率單邊走勢和單邊預期被打破，可預測性不斷降低。相應地，企業面臨的匯率風險也不斷增大。繼 2015 年 - 2016 年人民幣對美元匯率貶值，造成三大航空公司連續兩年出現百億元的匯兌損失後。近期由於人民幣對美元匯率升值，又有不少企業出現匯兌損失。

隨著人民幣匯率市場化改革的深入推進，業內人士預測，未來人民幣匯率雙向浮動彈性將進一步增強。

新聞來源：新浪財經