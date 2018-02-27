日元多頭的好消息 季節性資金回流有助升破105

根據歷史經驗，每年第一季下半季，在日本財會年度末的資金回流下，通常日元都有不錯的表現，三菱東京日聯銀行和大和證券預期，這將有助推升日元升值，美元兌日元將可順利突破 105。

資金回流引發日元買盤

三菱東京日聯銀行表示，這次回流的資金包括出口支付、外國投資的息票利息以及來自出口商海外子公司的股息，通常在第 1 季，尤其是 2 月到 3 月中旬期間會引發日元買盤。

過去 4 年來，美元兌日元 1-3 月期間平均下跌 3.2%，,

該銀行全球市場研究負責人 Minori Uchida 指出，利差是影響貨幣流向的關鍵因素，但在利差未能影響現貨水平下，投資人資金流動正在轉向。

過去 4 年來，美元兌日元在 1 月至 3 月期間平均下跌 3.2%，而今年以來，日元已經攀升 5.5%，2 月 16 日元觸及 15 個月高點 105.55，周二上午略回跌至 106.8 附近。

美元兌日元 2 月 16 日一度下探到 105.55。

大和證券駐東京的高級外匯策略師 Yukio Ishizuki 認為，未能趕上今年這波美元兌日元急跌的日本出口商，會趁勢會再進行拋售美元，預期將進一步支撐日元。

大和證券表示，即使在日本出現經常帳或貿易帳盈餘的情況下，日元升值的幅度也讓市場感到意外，投資者繼續關注日元兌其他貨幣走強等因素。

Ishizuki 並指出，近期日元兌澳元、兌歐元上漲，由於日元交叉匯缺乏明顯的反彈，這也令美元兌日元承受壓力。

日本人賣外債推升日元

此外， Uchida 也指出，由於 10 年期美債殖利率保持在 3% 附近，日本當地投資人購買海外債券的速度不但放緩，在截至 2 月 16 日的當周，日本投資人甚至已連續 3 周都是外國債券的淨賣家。

日本投資人連續 3 周賣出外國債券，致使美元兌日元走弱。（來源：彭博社）

槓桿基金仍看空日元

儘管資產管理公司正在增加日元的多頭部位，但多數大型投機者仍堅持空頭部位，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的數據顯示，即使槓桿基金連續六周日元空頭部位下降，但仍然站在空方。