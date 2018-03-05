【安聯投信】全球股市修正 全球股市上週全數吸金

新任聯準會主席的鷹派言論，加上美國將對進口鋼材和鋁徵收高額關稅，造成美股走弱。英國退歐談判受阻，加上全球風險意識提高，道瓊歐盟 600 指數前周下跌 3.67%。受到美股震盪影響，日圓偏強勢，影響日股投資氣氛，東證指數前周下跌 2.94%。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 2 月 28 日，主要市場資金均呈現淨流入狀況，美股終自流出轉為流入，並一舉躍上吸金王寶座，上周吸金 84.6 億美元；全球新興市場也持續受到資金青睞，上周流入幅度為 21 億美元；亞洲不含日本吸金 17.36 億美元 (見表)。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，由於市場擔憂美國貨幣政策恐不利於資金面，造成近期盤勢波動較大，增加股市操作的難度；然就產業基本面來看，表現仍然正向。在操作上，他認為，謹慎選股仍為投資上策，同時建議做好現金的控管，避免追高殺低。其中看好近期表現相對強勁的利基成長股，如雲端伺服器，3D 感測、ASIC 等利基族群。

廖哲宏表示，美國聯準會新任主席鮑威爾（Jerome Powell）上周赴國會作證，示意漸進升息方向不變，並表示有鑑於勞動市場強健、對通膨升抵 2% 目標的信心升高、全球經濟持續增強、財政政策更具擴張性等 4 因素，使他感到「適合採取更緊縮的貨幣政策」。市場解讀美國今年升息次數恐增，造成近日震盪較劇。

廖哲宏表示，主要國家的貨幣政策仍影響台股資金面，現階段可留意美元指數及外資的買賣超動向。在技術面上，大盤於農曆年前指數跌破年線，然而近期急速反彈，顯示年線有一定支撐，預期整理過後，有機會再挑戰 2 月 5 日的缺口。

最後觀察上周 MWC 登場，5G 是展場上的一大重點，其低延遲特性，將加速自駕車以及 AI 的實現，也會加速物聯網的應用，例如此次展場中展示的即時監測遠端農場氣溫與濕度，適時進行灌溉的智慧農業應用等。此外，觀察手機大廠在 AI 或 AR 的功能研發上，亦透露出趨勢，符合我們先前對於科技產業發展的期待。在基本面仍相對健康、科技業不斷有新成長動能挹注下，遇市場拉回或持續整理，仍為分批布局或定期定額參與優質台股基金的好機會。

在美股部分，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，聯準會主席鮑威爾在眾議院聽證會上對經濟和通膨發表樂觀評論，表示美國經濟成長前景強勁，預計利率將漸進式上升，市場解讀為偏鷹派信號，今年升息四次的機率提高。同時，川普宣布將對進口鋼材徵收 25% 關稅，對進口鋁徵收 10% 關稅，預計於下周簽署正式法令，引發行業組織與歐盟的抗議，美股和美元應聲下跌。

展望後市，林素萍表示，受到聯準會新任主席鮑威爾對於景氣的樂觀預估，使得美股再度出現震盪。儘管美股資金已由負轉正，然今年美股的波動仍不可忽視。她表示，單押股票的風險太高，若想要讓投資事半功倍，不妨布局於結合股票、高收益債與可轉債等三大強資產的收益成長組合，透過債息、股息、資本利得等三大收益來源，掌握美國大行情，從基本面挖掘最大投資價值，無懼多空干擾，達到跟漲抗跌。

在歐股部分，安聯四季成長組合基金人莊凱倫表示，英國退歐談判再次遇阻，英國首相梅伊拒絕歐盟的退歐協議草案，主要還是因棘手的愛爾蘭邊境問題而陷入僵局。而歐盟警告，即便 3 月英國和歐盟達成了過渡期協議，但在 2019 年全面協議獲得批准之前，該過渡協議仍有生變風險。

在經濟方面，莊凱倫表示，歐元區 2 月製造業 PMI 指數由前期的 58.5 略升至 58.6，2 月消費者信心指數持平於 0.1，2 月核心 CPI 年增率也持平於 1%。歐洲央行總裁德拉吉表示，歐元區經濟成長加速，整體通膨將逐步向上，但歐洲央行仍需採取持續刺激措施，尚未討論量化寬鬆是否延續。目前歐洲央行承諾購債至少持續到 9 月，並計畫在量化寬鬆結束後較長一段時間內保持利率不變。

在新興市場部分，莊凱倫表示，印度官方今天公布去年第四季經濟成長率 7.2%，高於市場預期，這也是印度 5 季以來最高速的成長，主要由製造業帶動。而南韓國會以壓倒性票數通過縮短法定工作時間的法案，將每周最高工時由 68 小時縮短為 52 小時，將於今年 7 月起實施，以鼓勵生育。

在中國部分，莊凱倫表示，中國 2 月份財新製造業 PMI 51.6，高於預期 51.3 以及前值 51.5，自去年 8 月以來最高。受益於新業務增加以及產量上升，且客戶需求轉強新訂單總量繼續增長。展望後市，由於三中全會與全國兩會陸續召開，除可望延續去年底的中央經濟工作會上的討論外，政策面環境偏暖也將持續推升陸股表現。隨著中國結構轉型步伐持續前進，過去經濟由出口主導漸轉為內需消費導向，投資也應聚焦內需因素帶動的成長動能，不妨留意低評價優質成長股。

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