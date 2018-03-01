對沖基金再嘗敗績 綠光資本今年又栽在做空亞馬遜、Netfilx

價值型導向的對沖基金今年出師不利，綠光資本創辦人 David Einhorn 坦言繼元月表現不佳後，綠光基金 2 月報酬率再為負值，累計今年 2 個月來的報酬率擴大到 -12.3%。

標準普爾 500 指數在 2 月下跌 3.7％，將今年的漲幅縮小到 1.8％，影響全球對沖基金績效指標 HFRX 表現也不佳，2 月跌幅為 2％。

標普 500 指數今年以來仍上漲 1.8%。

綠光資本的收益率在 1 月下跌 6.6％後，2 月持續表現不佳，累計 1-2 月跌幅達 12.3%。

僅管績效不佳，Einhorn 仍對績效逆轉抱持信心，並以 2000 年 3 月為例，當時股市收益率接近 10％，綠光資本的表現卻僅持平而已，但接下來的一個月， Einhor 逆勢投注開始取得成功，讓公司在網路泡沫破滅時賺了錢。

Einhorn 對再投資公司的股東們說，雖然今年 2 月業績成長股在價值型股票上的表現優於其他股票，但反轉終會很快出現。

綠光資本曾因做空雷曼兄弟而聲名大躁，但去年一整年手氣卻極不順利，幾乎是「買什麼跌什麼」、「賣什麼漲什麼」，成了市場的反指標。例如：買進海上鑽井平台營運商 ESV（ESV-US），股價腰斬；加碼的時代華納（TWX-US）曾在一個月內大跌 15%；至於大舉做空的亞馬遜（AMZN-US）、Netflix（NFLX-US）和卡特彼勒（CAT-US）去年漲幅都在 50% 上下。

綠光資本以往放空一籃子泡沫科技股的績效卓著，並以識別被低估公司的能力而聞名。但面對目前的連續敗績，讓 Einhorn 日前一度發出「價值投資已死」的哀嘆。

截至 12 月 31 日，Greenlight 最大的多頭部位中有 1/4 在今年 1-2 月下跌。 Brighthouse Financial Inc. 和通用汽車股價 2 月下跌 7.5％和 4％；而另一方面持有的空頭部位卻仍在上漲，例如亞馬遜今年以來上漲 29％，而 Netflix 的漲幅更超過 50％。