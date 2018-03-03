〈強迫儲蓄術〉定期定額人氣夯 這3類型基金投資人最愛買

薪水漲不動，如何利用投資工具，來為自己加薪相對重要。法人表示，定期定期投資門檻較低，且平均成本、分散風險，深受投資人喜愛。據統計，去 (2017) 年第 4 季定期定額買基金扣款人數、每月扣款金額同創新高，而近期市場波動，中國基金、東協基金以及股債平衡基金為投資人最看好的基金類型。

市面上投資理財工具裡，基金具小額投資、不用每天盯盤的特性，適合上班族採用，其中定期定額買基金，能在淨值高的時候買到少一點的單位，淨值低的時候買多一點單位，長期下來也能達到攤低成本的好處。

根據投信投顧公會最新資料，去年第 4 季台灣投資人定期定額總扣款人數來到 144 萬人，為六季新高，定期定額總扣款金額也同步突破百億元大關至 110.05 億元，為 2016 年來的八季新高；人氣和買氣同步增溫下，每人平均每月扣款金額也攀升至 7634 元，更創下歷史新高紀錄。

摩根投信執行董事劉玲君表示，定期定額扣款人數增加，反映愈來愈多投資人，相信景氣回歸成長軌道，並積極投入資金參與市場投資機會。而投資市場區域部分，投資人普遍看好受惠政策利多的中國、東協等市場表現，至於近期市場波動大，股債平衡基金具多元分散布局特性，亦受投資人喜愛。

值得留意的是，若從風險性和獲利來看，定期定額較不容易受市場波動影響，獲利較穩定，不過，由於投資效果需要較長的時間才會顯現，因此一般是在存子女教育金、或是存退休金等目標上，較適合使用定期定額的投資方式，且重要的是，一定要買到長期趨勢向上的市場，定期定額才有賺錢機會。