別小看Apple Watch這「小事業」躍居可穿戴裝置龍頭

國際數據公司 (IDC) 上週公佈 2017 年第 4 季全球可穿戴裝置的數據，以季度和年度來說，出貨量皆較前一年同期高，蘋果的 Apple Watch 市占率大幅提升約 6%，超越 Fitbit 與小米，成為市場龍頭。

全球前 5 大可穿戴裝置場商於 2017 年第 4 季表現

2017 年第 4 季出貨量達到 3790 萬台，比前一年同期的 3520 萬台上漲 7.7％。全年的可穿戴設備總出貨量達 1.154 億台，較 2016 年的 1.046 億台增長 10.3％，為歷史新高。

蘋果

2017 年第 4 季為蘋果 (AAPL-US) 首次在可穿戴裝置市場奪得龍頭地位，先前幾季蘋果皆小幅落後給 Fitbit 或小米，Apple Watch Series 3 擁有行動通訊功能，使受用戶歡迎度大幅提升，驅使部份消費者放棄運動手環改買 Apple Watch，因為他們可以不必隨身攜帶行動電話。

Fitbit

Fitbit 在第 4 季持續進行轉型，更廣泛的推廣 Ionic 智慧型，以及持續進行 FitbitOS 平台的應用開發。同時，該公司採取了多項措施以深化在醫療保健領域的業務，包括與 Dexcom 和 United Healthcare 建立合作夥伴關係，並參與 FDA 的重新認證計劃和國家衛生研究院的精準醫學研究計劃。

小米

小米的出貨量上略有下降，全球大部份的銷售來自款式已舊的小米手環 2，而在過去一年，小米推出了新版本小米手環 HRX、智慧型運動鞋米加、與專門設計給小孩的米兔兒童電話手錶。雖然小米為此領域的領先企業之一，但其主要銷售地仍為大陸地區，在其他地區的銷售不到 15％。

在 Apple Watch 繳出亮眼成績後，《Seeking Alpha》的作者 D.M. Martins Research 上修 Apple Watch 未來 4 年的銷售預測。他將平均銷售額從 350 美元提高至 380 美元，並認為其市占率有望在 2021 年前提升至 45%。