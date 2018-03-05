東航(00670-HK)劉紹勇：已向國資委提出混改計劃

中國東方航空(00670-HK)董事長劉紹勇表示，目前東航集團已經向國務院國資委黨委提出，集團公司推進股權多元化或混合所有制改革。若是次改革順利實施，將大大釋放生產動力，有利於參與全球競爭。

作為國資國企改革的重要突破口，今年混合所有制改革(下稱混改)將迎來升級版，尤其是在集團層面有望突破。

《經濟參考報》記者在兩會期間采訪了解到，在加大混改力度、擴大試點的同時，多個地方和企業提出在集團層面探索混改計劃，中國東方航空集團公司已經向國務院國資委黨委提交關於集團公司層面推進混合所有制改革的申請報告。而作為國企混改中的重要一環，員工持股試點也將在年底進一步鋪開，其中，中國電子今年新報批了2家軍工企業試點員工持股。

混改邁出實質步伐成效顯現

穩步推進混合所有制改革，重點領域邁出實質性步伐。國務院國資委主任肖亞慶在2018年中央企業、地方國資委負責人會議上如是總結過去一年的工作。

數據顯示，截至2017年底，在電力、石油、天然氣、民航、電信、軍工等重點領域，已有3批50家國企成為混改試點，超過三分之二的央企各級子企業實現了混合所有制。其中，2017年中央企業新增混合所有制企業戶數超過700戶，通過資本市場引入社會資本超過3386億元。

2017年6月19日，東航集團旗下的東方航空物流有限公司宣布引入四個外部投資者，聯想、普洛斯、德邦、上海綠地共計持有東航物流45%股份，核心員工也持有公司10%股份，集團持股比例從100%一次性降到45%。

作為中央企業混改首批首家完成，取得了非常好的效果，社會效益和經濟效益得到雙重提高。全國政協委員、東航集團(00670-HK)董事長劉紹勇4日在政協經濟界別小組會議上介紹說。

入圍第二批混改試點的中國黃金集團黃金珠寶有限公司(下稱中金珠寶)，相關工作進展也非常順利。去年9月底所有資金都已經全部到位，現在正在按照預定計劃積極推進。全國政協委員、中國黃金集團董事長宋鑫4日在政協經濟界別小組會議後接受《經濟參考報》記者采訪時透露。

作為中國最大的國有綜合性電子信息企業，中國電子信息產業集團(下稱“中國電子”)旗下混改企業占比達到八成，2017年經營性利潤達歷史最高水平。

和民營企業的合作效果比預想中好很多，無論是核心業務還是發展迅速的業務，混改的作用非常大，比如在網絡安全和信息化領域，最精尖的技術都是混改來的，有不少優秀的民營企業家在我們這兒當主要負責人。全國政協委員、中國電子董事長芮曉武4日對《經濟參考報》記者表示。

集團層面混改有望迎突破

值得注意的是，今年混改將繼續在拓展廣度和深度上下功夫。國務院國資委副秘書長、新聞發言人彭華崗透露，廣度即電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等重要領域混改進一步推進，並且選擇有條件的中央企業推進集團層面股權多元化。而“深度”則意味著將推動混合所有制企業在引資本的基礎上，不斷完善公司法人治理結構、健全市場化經營機制，促進國有企業轉換經營機制。

宋鑫表示，將按照國資委的統一部署，具備條件的將積極推進混改。芮曉武也透露，電子信息行業是完全開放競爭的領域，未來一方面要加速市場化轉型，另一方面還要進一步加大混改，將來混改企業占比會達到90%以上。

目前混改仍在積極推進，社會上比較關心的是集團層面推進混改，主要是以聯通為代表。全國政協委員、國務院國資委副主任徐福順4日在政協經濟界別小組會議結束後告訴《經濟參考報》記者，混改方面，有的是財務投資，有些是產業投資，我們現在比較關心的是從供給側結構性改革補短板角度出發，學習一些民營企業的運行機制。

據了解，截至2017年底，共有中國聯通、上海貝爾、華錄集團等3家央企從集團層面開展了混改。劉紹勇透露，東航集團已經向國務院國資委黨委提交關於集團公司層面推進混合所有制改革的申請報告。在他看來，這一改革將極大地釋放生產的活力和人的動力，更好地服務國家經濟社會發展和改革開放，特別是有利於集團公司更好地參與全球競爭。

此前中國寶武鋼鐵集團有限公司副總經理胡望明也介紹說，按照中央和國資委的部署，公司將進一步在集團層面探索混改，目前具體方案尚未形成。

地方混改也擴展到了集團層面。遼寧提出，在推動子公司層面混改的同時，支持具備條件的國有企業開展集團層面混改，省屬企業集團層面混改要取得突破。

全國政協委員、上海國資委副主任林益彬近日在接受采訪時也表示，上海國企混改分兩個層面工作，一是集團層面混改，通過推動混改提升集團競爭力，推動整體上市，二是由市國資委定方向、定規則，比如參股、控股等細則，但堅持市場化原則，推動混改。

員工持股改革將鋪開

員工持股一直是國企混改的重要內容之一。2016年8月，《關於國有控股混合所有制企業開展員工持股試點的意見》印發，之後11月國務院國資委遴選出10戶中央企業子企業開展員工持股試點。

穩妥起步，開局良好，成效初步顯現。國務院國資委改革局副局長林慶苗介紹說，截至今年2月初，試點企業已經全部完成首期出資入股。而截至2017年11月底，各省市自治區也有22個省已經制定員工持股的操作辦法、實施細則，27個省市158戶企業正在開展員工持股試點。

全國政協委員、華能集團董事長曹培璽4日在政協經濟界別小組會議間隙接受《經濟參考報》記者采訪時表示，混改有序推進，員工持股正在集團二級企業試點。

而中國電子在傳統企業建立股權激勵機制，同時針對新設企業引進行業高端人才實施混改，在資源導入和體制轉型上“既混又合”，真正實現結構性調整和市場化轉型的目的。“目前集團旗下試點員工持股的企業已經達到60家。今年新報批了2家軍工企業試點員工持股，目前還在等待批覆。”芮曉武透露。

2018年中央企業、地方國資委負責人會議提出，將在年底系統總結國有控股混合所有制企業員工持股試點經驗，擴大試點範圍，建立激勵約束長效機制。

《經濟參考報》記者了解到，廣東、上海、江西等地均在積極推進員工持股，2018年山東、湖南、遼寧等多省也提出將在混改同時探索員工持股試點，其中遼寧明確表示將在10戶企業試水員工持股。

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