百奧家庭互動(02100-HK)母嬰產品銷售業務自願清盤

百奧家庭互動(02100-HK)公布,3月2日,公司附屬公司Bumps to Babes Limited的董事會批准其根據《公司(清盤及雜項條文)條例》(第32章)第228A條自願清盤之決議案。關於BUMPS TO BABES的信息Bumps to Babes為在香港註冊成立的公司,由Bababaobei Commerce Limited間接持有74.9%的股權,Richard Ian Walker持有25.1%的股權。Bababaobei Commerce Limited由公司持有92.5%的股權,Richard Ian Walker持有7.5%的股權。因此,Bumps to Babes為公司的間接非全資附屬公司。Bumps to Babes主要從事母嬰產品銷售業務。

由於Bumps to Babes並未產生足夠的收入來支付其營運開支,因此公司對Bumps to Babes業務無法預見任何合理的前景。因此,公司策略上不擬進一步投資零售業務,而專注於其主要業務,即開發及經營兒童在線娛樂目的地(包括遊戲及動漫)。基於上述披露,董事會認為,自願清盤乃符合本公司及其股東之整體最佳利益。



自願清盤對集團的影響在自願清盤及所有附帶程序完成後,Bumps to Babes將不再為公司的間接非全資附屬公司。董事會相信,自願清盤完成後將有助於減輕公司零售業務的虧損,並且不會對其主要業務營運產生影響。若自願清盤取得任何重大進展,公司將於適當時候作出進一步公告。

