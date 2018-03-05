百奧家庭互動(02100-HK)母嬰產品銷售業務自願清盤

百奧家庭互動(02100-HK)公布，3月2日，公司附屬公司Bumps to Babes Limited的董事會批准其根據《公司（清盤及雜項條文）條例》(第32章)第228A條自願清盤之決議案。關於BUMPS TO BABES的信息Bumps to Babes為在香港註冊成立的公司，由Bababaobei Commerce Limited間接持有74.9%的股權，Richard Ian Walker持有25.1%的股權。Bababaobei Commerce Limited由公司持有92.5%的股權，Richard Ian Walker持有7.5%的股權。因此，Bumps to Babes為公司的間接非全資附屬公司。Bumps to Babes主要從事母嬰產品銷售業務。

由於Bumps to Babes並未產生足夠的收入來支付其營運開支，因此公司對Bumps to Babes業務無法預見任何合理的前景。因此，公司策略上不擬進一步投資零售業務，而專注於其主要業務，即開發及經營兒童在線娛樂目的地(包括遊戲及動漫)。基於上述披露，董事會認為，自願清盤乃符合本公司及其股東之整體最佳利益。



自願清盤對集團的影響在自願清盤及所有附帶程序完成後，Bumps to Babes將不再為公司的間接非全資附屬公司。董事會相信，自願清盤完成後將有助於減輕公司零售業務的虧損，並且不會對其主要業務營運產生影響。若自願清盤取得任何重大進展，公司將於適當時候作出進一步公告。

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