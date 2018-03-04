關稅當前，美國交易商搶購現貨：美鋁溢價創近三年新高

摘要：美國總統川普擬實行的鋁附加關稅，令衡量現貨的美鋁中西部溢價期貨漲近 12%，至 15 美分 / 磅，創 2015 年 4 月以來的近三年新高。LME 期鋁先漲後跌，反映了對貿易戰拖累經濟增長，進而影響國際鋁需求的恐慌情緒。

美國總統川普周四參加工業高管會議的言論令全球譁然，他想對鋁材進口施加的 10% 額外關稅，遠高於美國商務部「232 調查」結果建議的基線標準 7.7%。

據英國《金融時報》觀察，由於川普宣布的關稅執行時點，遠早於 4 月 11 日和 19 日的裁決截止期限，引發美國現貨鋁材市場的買家恐慌。

美國芝商所推出的 CME 美鋁中西部溢價期貨，衡量即時交割的現貨與 LME 期鋁這一國際鋁市場基準的價差，藉此反映市場對現貨鋁的需求程度。周五美股盤初漲 11.8%，至（相對 LME 期鋁溢價）15 美分 / 磅，創 2015 年 4 月以來的近三年新高，今年以來累漲至少 60%。

BMO Capital Markets 分析師 Edward Sterck 指出，美國近期沒有顯著的靈活性來增加國內對鋁的冶煉產能（smelting capacity），因此沒有選擇只能繼續進口鋁，導致現貨需求強勁，大型鋁材消費商也會嘗試對沖更高的原材料成本。如果附加關稅得以實施，增加的成本將傳導給消費者。

國際價格基準的 LME 期鋁在美股盤前一度上漲，最高觸及 2161.50 美元 / 噸。但美股午盤前回落，日內跌幅 0.1%，交投於 2150 美元 / 噸，接近年內低位。有分析指出，貿易戰一旦開打，最終將有損全球經濟、減少需求，全球鋁價可能因此承壓。

《華爾街日報》觀察發現，現貨美鋁溢價的漲幅，與 LME 國際期鋁價格的變動對比強烈，即 LME 期鋁本周變動幅度有限。原因之一可能是，美國在全球鋁市場的市佔率相對較小。

德國商業銀行援引國際金屬統計局的數據稱，附加關稅會令美國對鋁進口減少，但僅占全球總進口量的 3%，這種比例導致關稅對鋁的全球價格影響相對有限，更可能提高美國地區內的溢價。而且，LME 期鋁投資者此前大多計價入了關稅決定的影響。

瑞銀 UBS 首席美國經濟學家 Seth Carpenter 認為，對鋁徵收的附加關稅比鋼鐵要低，因此不會像鋼鐵關稅那樣大幅影響海外生產。荷蘭國際集團 ING 預計，作為對關稅的回應，美國今年的國內鋁產量可能增加 18 萬噸，明年增加 44 萬噸，但仍留有一定規模的貿易赤字。

路透社分析稱，美國鋁進口國排名靠前的是加拿大、巴西和韓國，高額附加關稅對這三個國家的影響也最大。美國關稅施行後，預計東南亞會成為全球鋁出口商的新戰場，導致當地的鋁供應過剩、價格被壓低、當地鋁廠破產整合加速。中國鋁生產商可能直接與韓國、越南和泰國在此地區競爭。

但有位於新加坡的現貨鋁交易商表示，東南亞國家對鋁半成品也設置了不小的關稅，可能令中國很難進入當地市場。中國唯一的應對辦法是關閉鋁的過剩產能，但最終會由美國消費者來承受更高的價格。對鋼鐵和鋁的高額附加關稅，更關乎政治而非從鋁業本身的考量出發。

華爾街見聞主編精選《讀要聞 | 誰是川普鋼鐵重稅的最大受害國：咦？似乎並不是中國》提到，川普針對鋼鐵和鋁徵收進口關稅的最大受害者是美國的鄰國：墨西哥、加拿大和巴西。如果這類貿易摩擦繼續進行下去，可能將把美國的盟友進一步推向中國的懷抱。

新浪財經曾援引期貨日報分析稱，現貨高溢價對鋁終端用戶的利益形成損害，包括通用汽車、可口可樂等大量消費鋁的國際大公司。他們不得不按照高溢價買入鋁，而不能按照 LME 基準價買入。因為這些企業在測算生產成本時往往以 LME 基準價加正常的少許升水作為標準，高溢價使其形成了額外的虧損。現貨高溢價對與經銷商簽訂長期合約的鋁生產企業也造成損失。銷售合約一般也是在 LME 基準價上加小量的升貼水作為合約價格，低基準價將使鋁生產商銷售鋁的價格偏低，而經銷商獲得最大的利潤。

『新聞來源／華爾街見聞』