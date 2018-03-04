藍拱洪秀柱參選台北市長？姚文智：歡迎萬船齊發

外傳藍營基層力拱前國民黨主席洪秀柱出馬參選台北市長，對此，表態參選台北市長的民進黨立委姚文智今（4）日表示，真的非常歡迎，大家萬船齊發，一起決戰光明頂好了，國民黨組一個棒球隊，民進黨也組一個隊沒關係，直球對決就是這樣，但大家要把對台北市的發展方向講出來。

姚文智說，檢驗這些人的標準，就是對台北市的發展方向講出來，對這個城市到底有沒有想法？現任市長已經不知道要把這個城市帶到哪裡？未來這麼多人參選，對這個城市有沒有想過，應該是什麼發展策略？

姚文智指出，不是大家點名、大家起鬨，點名、起鬨幾天後就煙消雲散，這樣沒意思，要的話，就大大方方光明磊落，講出看法，對整個都市的發展方向，歡迎大家來辯論。

姚文智說，如果洪秀柱要參選很歡迎，但過去沒聽她講過，對台北市有什麼想法，她也沒在台北市參選過，是不是先聽她講，再來看看要不要對話。

此外，前台北市副市長邱文祥下午可能將宣布參選，姚文智也說歡迎，本來大家想的是三足鼎立，或是五路齊發，現在萬箭齊發也沒關係。

至於前台南縣長蘇煥智昨宣布參選台北市長，並退出民進黨，媒體問到，此舉是否對民進黨可能會跟柯文哲合作表達不滿？姚文智表示，有沒有不滿必須要問蘇煥智，但民進黨遇到這個情勢，應該要趕快確立黨內提名機制，這個機制已經刻不容緩，不太可能變成高層指定。

姚文智說，這個機制必須內部要協調出一個相當的程序，可能互相對話、辯論或是藉民調協助，在蘇煥智退黨參選後，這個機制已經變成沒辦法推辭，應該加速討論，整合出一個大家接受的方向，推出民進黨候選人。

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