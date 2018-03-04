iPhone X又被「潑冷水」：產量預期遭下調44%、租賃價格被腰斬

摘要：摩根大通將上半年 iPhone X 產量預期下調 44%，美國營運商將 iPhone X 月租價格下調一半…… 這台被蘋果公司寄予厚望的手機，已經提前進入下坡軌道？

被寄予厚望的 iPhone X 最近傳出諸多不利消息。

摩根大通分析師 Narci Chang 剛剛對蘋果 iPhoneX 上半年的產量預估進行了下調。

根據 Chang 的報告，今年 1 月到 3 月，蘋果 iPhone X 十周年紀念版進行的產量已經被下調到 1500 萬，比他之前的產能目標預估少了 500 萬。第二季，他更是將 iPhoneX 產量目標下調了 44%，第二季蘋果應該只會生產 1000 萬左右的新機。之前 Chang 的蘋果第二季 iPhoneX 產能目標預估為 1800 萬。

此外，美國電信營運商 Sprint 將 iPhone X 租賃月費下調一半。對於基本款 iPhone X 的 18 個月租賃合約，Sprint 提出的最新每月報價是 20 美元，而此前租金則為 41.67 美元。

迄今為止，蘋果一直沒有公布 iPhone X 的銷量情況。

去年第四季，蘋果在銷售三款手機的條件下，又一次出現了手機銷量的年增率下滑。在過去兩年中，蘋果在多個季度已經出現了手機銷量的下滑，華爾街紛紛看空蘋果。

去年 12 月，野村首先將蘋果股票評級從「買入」下調到「中性」，並將目標價由 185 美元下調至 175 美元。

1 月，Longbow Research 將蘋果股票評級從「買入」下調至「中性」，預計蘋果在 2018 財年的 iPhone 出貨量將低於預期。該機構分析師 Shawn Harrison 稱，「我們只看到了一個還算不錯，但算不上超級好的 iPhone 周期。」

稍晚些時候，大西洋證券（Atlantic Equities）將蘋果股票評級從「增持」下調為「中性」。大西洋證券分析師 James Cordwell 在給客戶的一份報告中表示，有跡象表明 iPhone 需求已經開始走弱，限制了未來 iPhone 周期的爆發潛力，並對該智慧型手機目前在消費科技中所處的核心地位帶來了挑戰。

同月，Chang 在一份分析蘋果供應商的研究報告中指出，由於 iPhone X 表現不佳，iPhone 在 2018 財年第一季產量或將下挫 50%。雖然沒有下調蘋果股票評級，但摩根大通調整了多家蘋果供應商的評級。

Chang 還預計，蘋果面臨的低迷並不僅僅是一個臨時性現象，而是會持續 2018 年上半年。Chang 認為，其背後的原因是「高端手機已經明顯進入平台期」。

自去年 9 月 13 日 iPhone X 等蘋果新品發布以來，蘋果股價已經累計上漲了 10.4%。截至周五收盤，蘋果股價報 176.21 美元，較前一個交易日上漲 0.69%。

圖表來自：雅虎財經

『新聞來源／華爾街見聞』