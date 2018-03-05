美高森併購後 其他MCU標的物為哪些？

近期晶片商紛紛進入整合併購潮。坎入控制元件巨擘 Microchip (MCHP-US) 於上週四 (1 日) 宣佈將以 83.5 億美元，或每股 68.78 美元價格，併購晶片供應商美高森 Microsemi (MSCC-US)。

除了併購美高森外，Microchip 近期也併購了 Atmel、類比設備 Analog Devices (ADI-US) 併購了 Linear Tech、恩智浦 NXP (NXPI-US) 併購了 Freescale、Infineon 也併購了 Rectifier。而高通 Qualcomm (QCOM-US) 也有望將恩智浦以 440 億美元納入旗下。

近期晶片併購案 / 圖：TheStreet

然而，半導體整併潮還將持續嗎？

TheStreet 分析師 Eric Jhonsa 認為，市值 136 億美元的類比供應商 Maxim (MXIM-US) 有望近期被日本的瑞薩 Renesas (6723-JP) 收購，雖然瑞薩 Renesas 強烈否認。雖然 Maxim 的企業價值 (含債務) 為自由現金流的 19 倍數，但還是有空間使併購者做成本節降及產品線整合。

微控制器 (Microcontroller Unit，MCU) 為微型電腦，包含了記憶體、I\O、及運算體，為坎入應用使用。較系統單晶片 (System on a chip，SOC) 小。

此外，市值 58 億美元的 MCU 供應商 Cypress (CY-US) 在工業及汽車產業的地位也使它成為重要的併購目標。雖然其成長較緩慢的 SRAM 及 NOR flash 事業群較不怡人，但佔據 WiFi 藍牙及物聯網應用的晶片產品線還是有相當程度的吸引力。

報導指出，供應三星 (005930-KR) 及其他安卓系統 OEM 商無線充電元件的 41 億美元 IDT (IDTI-US)，及本身較廣泛的產品線也是併購目標之一。而企業小、利潤高的類比供應商 Semtech (SMTC-US) 也是適合放眼 IoT、RF 通訊、及電路保護的併購目標。