鴻海校園徵才大學畢業起薪4萬挑戰百萬年薪

台大校園徵才博覽會今（3）日起跑，鴻海正積極打造「8K+5G」產業生態系統，今年度徵才無上限，鎖定人工智慧、8K、5G、大數據、物聯網、機器人應用開發、自動化、生物醫療等領域。新進工程背景大學畢業生起薪 4 萬元以上，碩士畢業生起薪 4 萬 5 千元以上。每年將視營運情況給予績效獎金與分紅，績優者可挑戰百萬以上年薪。

鴻海尋找三創「創意、創新、創業」人才，積極打造「8K+5G」產業生態系統，建置海量影像雲端大數據的互聯網平台，加速發展「硬軟整合、實虛結合」的新科技，滿足人類對未來智能生活的需求，特別惠及工作、教育、娛樂、家庭 / 社交、安全、健康 / 醫療、財產交易採購、循環環保 / 交通安全等八大生活領域。

並透過大數據積累和工業互聯網發展，融合 AIoT 人機互動深度學習優勢，推進全產業的互聯互通，開啟人類未來智能生活新里程。鴻海指出，今年度徵才無上限，重點鎖定人工智慧、8K、5G、大數據、物聯網、機器人應用開發、自動化、雲運算、電子商務、移動終端、智慧網路、生物醫療等產業及專業領域。

希望尋找主動積極、認真負責、熱忱奉獻的人格特質人才，以符合集團未來新世代接班人才梯隊所需具備的文化基因。鴻海全球化戰略布局，提供國際化工作歷練機會，以及多元而完善的培育機制與「專才到通才到將才」的職涯成才路徑，為年輕人才提供學習成長的最佳環境和舞台。

薪資部分，鴻海表示，新進工程背景大學畢業生起薪 4 萬元以上，工程背景碩士畢業生起薪 4 萬 5 千元以上。同時建構分權分利的激勵機制，每年視年度營運情況給予績效獎金與分紅，鼓勵績優者挑戰百萬以上年薪。

福利部分，堅持為員工提供安康、穩定、發展的工作學習環境，鼓勵具潛力人才至海外培訓和進修，且對員工提供全方位的健康照護，更給予最高總值 16 萬元的生育、育兒津貼。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』