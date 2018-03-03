貿易戰開始：歐盟考慮對美國商品實施進口關稅

摘要：美國總統川普宣布對進口鋼材和鋁徵收全球性重稅，引發眾怒。歐盟強硬回應，宣布將對價值約 35 億美元的美國商品實施 25% 的進口關稅，打響貿易回合戰。周五歐洲股市集體收跌，歐洲 STOXX 600 指數下跌 2.0%，本周累計下跌 3.68%。

據路透社報導，歐盟考慮，如果美國一意孤行地要對進口鋼材和鋁實施全球性關稅，那歐盟將對價值約 35 億美元的美國商品實施 25% 的進口關稅。

川普周四表示，由於進口鋼鐵和鋁產品嚴重損害了美國內產業，威脅到美國家安全，為重振美國鋼鐵和鋁產業，計劃對所有來源的進口鋼鐵和鋁產品全面徵稅，稅率分別為 25% 和 10%，具體細節將於下周宣布。

同日，歐盟貿易委員 Cecilia Malmstrom 在接受英國《金融時報》採訪時表示，針對川普「對進口鋼鐵和鋁產品開徵全球性關稅」的計劃，歐盟將考慮對這兩種產品開徵自己的「防禦性」進口關稅。

歐盟官員稱，面對川普發起的貿易戰，歐盟不會坐以待斃，將於其他國家一起在 WTO（世界貿易組織）大會上挑戰美國，並考慮實施 2002 年施行過的保護措施（2002 年歐盟針對美國總統小布什執行鋼鐵進口關稅而實施的保護措施），來防止鋼材和鋁進入歐洲。

周五世貿組織（WTO）總幹事 Roberto Azevedo 也表示對此事的密切關注，稱新關稅措施，對誰都沒有好處。

2017 年歐盟對美國鋼材出口總額達 53 億歐元（合 65.3 億美元），鋁的出口總額為 11 億歐元。歐盟官員稱，對於某些等級的鋼材，美方拿不出證據顯示去年從歐盟的進口有所增加，所以並不足以支持美國採取貿易保護措施。歐盟對美國出口的這類等級的鋼材的出口總額達 28 億歐元（合 35 億美元）。

如果美國的新關稅涵蓋所有等級的歐盟鋼材，歐盟將對美國價值 28 億歐元的貨物徵收 25% 的關稅。其中，1/3 的貨物為鋼材，1/3 為其他工業品，1/3 為農業產品。將被徵收關稅的貨物清單將於下周轉交給歐盟國家批准，批准到實施關稅的過程可能需 3 個月。

歐盟發言人周五稱，歐盟徵稅關稅的對象可能會包括美國哈雷摩托、Levi's 牛仔服、以及波本威士忌酒。周五哈雷摩托股價一度跌 3.4%。

分析師認為，美國對鋼材和鋁徵收重稅，可能會損傷貿易雙方的利益，因為實施新關稅之後，美國企業還是不得不進口鋼材和鋁，最終把高成本轉移至美國消費者身上。美國是全球最大的鋼材進口國，去年採購量達 3560 萬噸。加拿大是其主要供應國，占美國進口市佔率 16.7%，其次是巴西（13.2%) 和韓國 （9.7%）。

關稅大戰風雨欲來，周五歐洲股市震動，集體收跌。富時泛歐績優 300 指數下跌 2.13%，報 1437.14 點，歐洲 STOXX 600 指數下跌 2.0%，本周累計下跌 3.68%。歐元區藍籌績優 STOXX 50 指數下跌 2.1%，德國 DAX 30 指數收跌 2.2%，法國 CAC 40 指數收跌 2.4%，英國富時 100 指數收跌 1.3%。



* 本文來自華爾街見聞（微信 ID：wallstreetcn），編輯方芳。更多精彩資訊請登陸 wallstreetcn.com，或下載華爾街見聞 APP。*

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