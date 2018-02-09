台灣大1月 EPS 0.45元 財測達成率38%

電信 1 月自結獲利陸續出爐，台灣大 (3045-TW) 今 (9) 日公布 1 月合併營收 104.7 億元，稅後純益 12.2 億元，每股純益 0.45 元，首季財測達成率 38%；遠傳(4904-TW) 1 月每股純益 0.26 元。

台灣大 1 月 EBITDA 為 28.3 億元，營業利益 16.8 億元，稅後純益 12.2 億元， EPS 為 0.45 元；台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，1 月在電子商務與行動加值服務持續擴展帶動下，營業收入較去年同期成長 5%；1 月 EBITDA 在排除國內漫遊業務後，較去年同期成長 2%。

遠傳 1 月合併營收 74.7 億元，合併 EBITDA 22.92 億元，稅後純益 8.57 億元，單月 EPS 0.26 元。

台灣大去年全年每股純益 5.21 元，財測達成率 99%，連續 6 年居電信獲利冠軍；今年財測營收 1231.4 億元，年增 5%，每股純益 5 元，年減 4%，負成長主要是受今年起公司營所稅稅率從原先 17% 調高為 20% 的影響。

台灣大指出，今年財測營收年增 5%，是受惠手機用戶數穩定與高用戶平均貢獻度加持；EBITDA 320.9 億元，年減 2%；營業淨利 180.1 億元，年減 6%；稅後純益 136 億元，年減 4%；每股純益 5 元，年減 4%。

台灣大表示，造成每股純益負成長，是因今年起公司營所稅稅率從原先 17% 調高為 20% 影響；今年各季 EPS 預測目標分別是，第 1 季 1.18 元，第 2 季 1.31 元，第 3 季 1.28 元，第 4 季 1.23 元。

遠傳發言人郎亞玲表示，遠傳 friDay 錢包日前與台新銀行共同推出遠傳 friDay 聯名卡，不到兩周時間，已吸引 15000 人申辦。