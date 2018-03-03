台灣大整合電信、有線電視、金融及電商 衝刺數位匯流很有力

台灣大 (3045-TW) 總經理鄭俊卿強調，富邦集團旗下有電信、金融、有線電視及電商，整合這四大領域資源，將是衝刺數位匯流的重要力量；他說，台灣大透過集團資源搶進 OTT 服務，包括 myVideo 及 M + 即時通訊軟體的匯流都有很好的成果，如果法規能適度鬆綁，在加入金融的創新上會更有利。

鄭俊卿表示， 雖然包括數位匯流無法短期內看到顯著的營收貢獻，但是從目前的成效來看，從推出 M + 即時通訊軟體綁定行動帳戶發紅包，帶動北富銀行動銀行活躍數突然增加來看，整合電信、有線電視、金融及電商的四方匯流，未來會很有力。

針對有線電視價格戰，鄭俊卿說，凱擘大寬頻在去年底推出月付 799 元 500M 上網方案，創下業界最低價，這個價格相當具有競爭力，目標希望帶動用戶數成長 20%，目前凱擘大寬頻 100M 以上用戶達 30%，高速上網用戶的滲透率可持續提高。

另外，旗下影音串流服務平台 myVideo 去年 10 月與有線電視系統整合，讓用戶可以在 myVideo 線上看、或是使用凱擘大寬頻及台灣大寬頻的機上盒來觀看，目前已約有 30 萬戶使用雙向的觀看方式，目標則是希望成長到 90 萬戶。

台灣大去年與集團投資好萊塢最大經紀公司 CAA 布局影視領域，鄭俊卿表示，包括電影、電視劇及原創內容等將是未來 OTT 的決戰點；中國國務院台灣事務辦公室日前發布 31 項「惠台措施」，其中有 4 項跟文化內容產業相關，他強調，影視是台灣大的強項，未來 OTT 決戰點就在內容，將會持續積極投資。