台灣大自由選去年營收年增10倍 今年目標挑戰3C新零售龍頭

電信業近年來開始引進不同的商品供門號綁約之用，提供除了手機之外的選擇，台灣大 (3045-TW) 率先推出豪華家電自由選，上市後申辦量持續成長，統計平均每 100 名消費者有超過 10 名選擇自由選，也讓自由選的去年營收年增 10 倍，台灣大今 (12) 日宣布，今年將給合全台門市及逾 700 萬用戶會員優勢，挑戰 3C 新零售龍頭地位。

台灣大商務長谷元宏表示，分析申辦自由選的用戶，有近 5 成表示由於舊手機還能使用，因此透過自由選入手遊戲機、按摩椅等平常捨不得購買的商品；也有近 3 成用戶表示綁約能搭配電視、筆電、腳踏車等商品感覺更實用優惠。

谷元宏指出，在消費者滿意度方面，86% 申辦自由選的用戶表示滿意，也有高達 76% 的用戶表示願意推薦給身邊的親朋好友，顯示自由選服務確實滿足消費者的需求且受歡迎，今年將更積極整合線上線下資源投入新零售，結合全台門市通路及逾 700 萬的用戶雙重優勢，挑戰 3C 新零售龍頭地位。

台灣大結合旗下 myfone 購物的線上電商與全省門市，提供消費者手機以外的綁約選擇；台灣大表示，根據 myfone 購物、電信、數位服務及社群口碑數據分析，結合門市業務人員的回饋，發展出獨到的｢選品｣系統，確保自由選的商品都能檔檔熱銷，從豪華家電到潮流商品，許多熱銷的話題商品，自由選都是在第一時間開賣，包括蒸氣烤麵包機、自行車、遊戲機、與 SHARP 合作的 40 吋電視狂銷萬台以上，打破其他通路的歷史成績。

台灣大 1 月合併營收 104.7 億元，EBITDA 為 28.3 億元，營業利益 16.8 億元，稅後純益 12.2 億元，每股純益 0.45 元，首季財測達成率 38%；台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，1 月在電子商務與行動加值服務持續擴展帶動下，營業收入較去年同期成長 5%；1 月 EBITDA 在排除國內漫遊業務後，較去年同期成長 2%。

台灣大去年全年每股純益 5.21 元，財測達成率 99%，連續 6 年居電信獲利冠軍；今年財測營收 1231.4 億元，年增 5%，每股純益 5 元，年減 4%，負成長主要是受今年起公司營所稅稅率從原先 17% 調高為 20% 的影響。