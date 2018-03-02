李書福：建議發展“液態陽光經濟”推進甲醇汽車市場化

全國人大代表、浙江吉利控股集團董事長李書福將提交《發展“液態陽光經濟”推進甲醇汽車市場化》的建議。

李書福建議，設立“液態陽光經濟”示範區，通過體制機制創新和政策先行先試，充分發揮示範區的綜合資源優勢，統籌布局甲醇産業技術創新、科技服務和産業聚集。通過體制機制探索和市場化運營，形成示範區内各平台間的緊密聯動，建立國際一流的甲醇經濟創新創業環境，并與示範區外的特色優勢研發資源形成合作，實現甲醇應用示範基地。

此外，他建議成立跨部門領導小組，由國務院分管領導或中國科學院主要領導出任組長，相關部委和示範區領導出任領導小組成員。領導小組下設工作小組，可考慮設在中國科學院，大力推進“液態陽光經濟”發展。

他還建議，設立甲醇國家科技重大項目，專門從事從甲醇合成到甲醇廣泛應用全鏈條相關高技術的研發與産業化，占領技術高地、實現甲醇産業持續升級與突破、完成高技術在全球範圍内的産業化;整合業内頂尖科技研發力量，并通過資産運營平台推動并實現技術産業化;組建“液態陽光基金”，委托專業化、國際化、市場化的股權投資公司運作。

來源：中國證券網

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