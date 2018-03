讓世界看見台灣：逛台版築地、訪隱形冠軍

文●呂晏慈

春節期間,陸客來台人數創歷史新低,但台灣卻有一群人正用他們的方法,讓全球旅人看見台灣。他們的故事,或許會讓你有另一個思考:台灣其實很出色!只要我們願意好好擦亮自己的價值。

到新竹看隱形冠軍

矽谷新創家 30 天參訪,把台灣印象帶回自己社群

今年 1 月,台灣觀光策略發展協會發起的「讓世界旅人看見台灣的 100 種方法」比賽中,Anchor Taiwan 創辦人邱懷萱的提案獲得第 3 名。

出身金融圈,曾在歐洲最大信貸基金之一擔任交易員的邱懷萱,高中畢業即出國留學、工作,她發現很多人只知道 MIT(台灣製造),卻對台灣很陌生,於是她常想,怎樣介紹故鄉,才會讓外國人「有感」。

「台灣有很多美好的東西,要山,我們有百岳;要海,我們有非常綿長的海岸線,但老實說,這些東西很難在國際上直接跟別的國家競爭,」除了有件事是全世界獨一無二:隱形冠軍企業。

沒錯!世界上沒有一個地方,如台灣這麼密集的擁有這麼多元的產業第一,如台灣有潛水衣生產冠軍,全球的球鞋、牛仔褲、腳踏車,最大生產商都來自台灣。

畫面,轉到新竹香山的玻璃觀光工廠內。玻璃師傅們手持吹管,伸進超過 1000 度高溫的窯爐裡沾取玻璃膏,取出後將其放在鐵桌上反覆滾動,再施以吹形工法,期間加入一些玻璃顆粒、玻璃粉做為裝飾,讓一個帶著點點斑斕的花瓶逐漸成形。

這些工藝品,兩成以上的原料都是來自回收玻璃。邱懷萱在一旁向外國旅客們介紹:「台灣的垃圾回收率是世界數一數二的,美國是 35%,台灣超過 55%。」他們參觀的,正是台灣的隱形冠軍企業──春池玻璃,能研發出以回收玻璃為主原料的防火隔音建材。

邱懷萱現在的工作,是帶來自歐美的創業家來台灣旅遊,完成為期 30 天的「下錨計畫」。春池玻璃只是他們旅途的一站,在這一個月裡,還會拜訪光寶、雪豹、緯創、宏達電等科技公司。

例如去年參加宏達電 Vive X 加速器的 Demo Day 展示活動,亦至其總部參訪,對宏達電而言,歡迎他們的原因在於,這些新創團隊對虛擬實境、擴增實境有興趣,可以向其介紹新產品,促進全球虛擬實境生態。

為了先吸引即將具有影響力的一群人,邱懷萱從 500 Startups、Y Combinator 等矽谷知名加速器中,邀請新創公司創辦人加入,每梯次成員數僅約 5 至 10 人,旅費(不含機酒)約 2000 至 2500 美元。

為了維持品質,每輪專案約須耗時半年籌備,除了事先諮詢對方感興趣的產業,甚至為讓旅途成行,她還會寫信給對方公司的投資人,說明為什麼值得花 30 天暫離工作崗位、造訪台灣。包括曾任電影《變形金剛》中虛擬實境開發公司 Holor 內容總監的艾倫.歐(Alan Ou)及德國四大旅遊集團 FTI Group 前技術長馬爾萬.馬扎爾尼(Marwan Mazraani)都是成員之一。

「我們的團員不是來台灣玩,他們來到這,一邊是工作,一邊在學習,一邊在旅遊。」她說。針對每位不同屬性的成員,她設計的參訪行程也不同。例如產品銷往近 40 國的電吉他製造商 Bohemian Guitars 創辦人來台時,便拜訪了昆儀實業旗下的木吉他品牌根源,該廠商原本在中國設工廠,但親自走訪台灣後,使其看見在台設生產基地的可能性。

「把對台灣的印象跟了解,帶回去自己的社群,可以擴散的漣漪效應,其實是很顯著的。」邱懷萱說。

到台北看台版築地市場

清晨三點叫賣「暗號」,讓旅人認識最在地歷史

凌晨 3 點,台北城市西南邊一角,已悄悄甦醒。

萬華的漁產批發市場(又稱中央魚市場)內,人群穿梭在一簍簍海鮮之間。拍賣員站在高台上,單手高舉比出數字,以台語吆喝「89、91、92、92。」原來,這裡是少數保留傳統人工喊價方式拍賣的批發市場,他喊出的每個數字,代表買家競標的價格。

市場內,處處充斥著秘密「暗號」。買家為了不讓其他人知道自己競標的價格,會將手放在頭頂、或用外套遮掩,只用一隻手指秀數字給拍賣員看。

「拍賣員眼睛要很好,你在上面如果喊錯價錢,會被下面的人罵,可能你就永遠站不上去了,」台北城市散步導覽員蘇柏安說,一名稱職的拍賣員,至少需要 10 年養成期,「像是魚的鮮度,他們看一眼就知道該賣多少錢。」

台北城市散步在 3 年前推出「清晨,批發市場的叫賣聲」行程,組團進入批發市場。蘇柏安說,很多人不知道台北也有一個台北版的築地魚市場,就在萬華的華中橋旁,因為這裡的交易制度在日治時期,就是複製東京築地的魚市場組織,包括現在拍賣時用來標示重量及編號的牌子,都是承襲自 90 多年前。

這個市場不僅有日治的拍賣制度,若出了市場往旁邊走去,步行 5 分鐘的距離,周邊坐落的蔬菜加工廠,仍可看到人們清洗豆芽菜的身影,據說因清代此地有活水湧泉,才發展出這個產業,因此被稱作「堀仔頭」。一個地點,台日歷史交錯堆疊全不違和,這,就是台灣的文化特質。

當旅人對一個地區的認識,有了不同思考,聽懂了故事,才會來第 2 次。所以,台北城市散步,帶大家去侯硐但不看貓,而是前進礦坑、礦工宿舍;抵達士林不去夜市,反而至附近的三腳渡碼頭乘龍舟,邊聽龍舟師傅「阿正師」分享在水上討生活近一甲子的故事。

台北城市散步創辦人邱翊說,台灣不大,但棒的是,處處都是故事,這,就是我們的資產。

到玉山追黑熊足跡

用外國人思維排行程,連瑪丹娜都埋單

忙著說故事的還有,外號「郭熊」的台灣黑熊保育協會專案經理郭彥仁。

走在玉山國家公園瓦拉米步道,他正引著幾名外國遊客,尋找台灣黑熊的足跡。「熊的爪印通常可以留 3 年到 5 年,」「只要你夠幸運,還有機會直接目睹野生動物,像是水鹿、山羌、山羊,甚至台灣黑熊也有機會看到,」郭彥仁分享。

有一次他在登山口附近一公里處,遇見一隻落單的小熊,「牠非常小隻,比路邊的小黑(狗)還要小隻一點,才剛剛開始探索世界。」「牠看到我後,愣了好幾秒,我們之間距離大概 30 公尺,」直到對看 3、4 秒後,小熊才扭頭鑽進森林裡。

這裡是花蓮縣卓溪鄉傳聞中的「有熊國」,是台灣黑熊最主要的棲地之一,這趟尋熊之旅,讓愛好生態的國際旅客趨之若鶩,旅程的背後推手,是台灣黑熊保育協會及飛亞旅行社。

「台灣現在很多觀光,是用台灣人的思維在思考,卻不適合外國人,」飛亞旅行社執行長吳昭輝說,飛亞是國內少數專營歐美旅客生意的旅行社。它曾是流行音樂天后瑪丹娜(Madonna)、電影《死侍》男主角萊恩.雷諾斯(Ryan Rodney Reynolds)來台旅遊的指定廠商。

「台灣特別的地方是,因為我們很小,可是這個小又濃縮了這麼多不同的地景面貌,讓他們 impress(銘記),」飛亞旅行社產品經理林晉濰補充。「對歐洲遊客來說很神奇,(從台北市區)只要 30 分鐘就可以去陽明山或到北投泡湯,他們覺得這裡根本就是天堂。」

追黑熊,只是服務的一種選擇。在吳昭輝眼裡,只要肯朝細膩的需求下手,大家仍很願意來台。曾有對香港夫妻來台,想回憶當年,「他們拿了一整本相簿,裡面是 50 年前跟他太太在學校旅行時的照片,」為了找到其中一張拍攝「毋忘在莒」白牆的拍攝地點,他動用員工們,花了一整天跑遍陽明山,才終於在花鐘找到這處已被植被覆蓋的牆壁。

一趟旅程,事前溝通 20 封信去打造需求,最後,就能給對方更多,「Taiwan is always more to experience」(台灣永遠有更多待你去經歷的東西)林晉濰說。

