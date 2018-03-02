【大慶證券】投顧盤前－國際股短線動盪  個股重於大盤



◆盤勢分析

美股四大指數昨日再度走低，道瓊指數短線已經連三黑，主要原因在於美國可能啟動貿易戰以及對於升息的擔憂。川普將於下周起美國將對鋼與鋁進口課徵關稅，此外聯準會新主席鮑威爾的聽證會持續，市場擔憂其立場較為強硬，今年恐怕升息四次，由於近期美股主要反應對升息的擔憂，在疑慮未除，加上可能發生貿易戰下，導致昨晚美股尾盤跌幅擴大。從市場面來看 VIX 指數昨收 22.47，大漲 13%，代表短線波動開始加大，目前以 30 為觀察位置，在沒越過前美股沒有連續大跌的疑慮，而美 10 年期公債殖利率昨收 2.81%，短線持續下滑，這將有助減輕股市的壓力，綜合以上，美股短線先視為漲多拉回，研判四大指數近期將維持震盪整理的格局，在科技股指數季線未失守前，不必過度擔憂。

在美股短線轉弱的陰霾下，亞股昨日開低，不過港、陸股反而因短線跌深，開始出現反彈力道，其中上證、深圳指數開低走高，上午盤收在平盤之上，下午開盤雖然一度翻黑，不過多方仍奮力向上拉抬，尾盤全數收紅，深圳指數漲幅更是達到 1% 以上，從短線陸港股的表現來看，暗示目前亞股有機會與美股脫鉤，未來只要陸股能續強，對於台股來說自然有加分的效果。

台股昨日早盤開低，一度回測季線、半年線支撐，雖然外資賣超 28 億元，不過從指數開低走高，加上中小型股的表現來看，昨日內資成為撐盤的要角，以技術面來看，大盤在月線以及 10761-10946 點的缺口反壓大，不過下方 10688、10560 卻又具支撐，代表短線台股反彈後將進入橫盤震盪，只要多方最後防線 10560 點不破前，研判台股將可維持震盪態勢。以盤面來說，昨日包括原物料、電池、汽車零組件、整流二極體、LED、MWC 概念等族群相對強勢，多檔指標股包括大成鋼、海光、華新、康普、為升、強茂、光磊、聚積等都強勢上攻，代表目前資金仍在具有成長的族群間輪動，而顯卡類股在撼訊跌停下，短線漲多拉回，不過並沒有拖累整體中小型股，這也代表內資目前沒有完全撤退的跡象，因此，在指數遇壓震盪之際，操作上不宜追高，以位階低、法人偏多以及具題材個股為主，相關族群除了上述強勢股外，包括工具機、車用、電動車、塑化、不鏽鋼等，皆是可留意的焦點。

