2017年淨利潤激增497.66% 蘇寧易購Suning.com進入轉型最佳時期

南京 2018 年 3 月 1 日電 / 美通社 / -- 中國最大的 O2O 智慧零售商蘇寧易購（002024.SZ）于 2 月 27 日晚間發佈的年報快報顯示，2017 年公司實現全渠道銷售規模達人民幣 2,432 億元（約折合美元 384.33 億 1），同比增長近 30%，歸屬于上市公司股東的淨利潤達人民幣 42.10 億元（約折合美元 6.65 億），同比增長 497.66%。這也是其自 2009 年開啟互聯網轉型以來業績最好的一年，也意味蘇寧易購已進入收入規模的迅速增長、淨利率穩步提升的基本面持續向上週期。在互聯網轉型 9 年後，蘇寧所提出的智慧零售模式已經從概念進入到了落地實施及高速發展的階段，並凸顯其成效。當前，零售行業即將構建起全時段、多場景、高效率的經營模式，以解決純電商流量成本上升、線下實體店品類和覆蓋半徑有限等痛點。而已提前全渠道佈局的零售巨頭蘇寧，在 2017 年贏得了互聯網的新機遇。線上，蘇寧持續聚焦流量經營、商品運營以及會員行銷，提升精細化經營能力，優化客戶體驗，報告期內，其線上實體商品交易總規模為人民幣 1266.96 億元（含稅），同比增長 57.37%。與此同時，蘇寧易購 APP 月活躍用戶數較年初增長 105.73%，2017 年 12 月蘇寧易購 APP 訂單數量占線上整體比例提升至 89%。



而線下，截至 2017 年 12 月 31 日，蘇寧合計擁有各類自營店鋪 3,867 家，公司自營店鋪面積達 509.3 萬平方米。值得注意的是，通過門店互聯網化及數據化建設和強化經營品質管控等方式，蘇寧門店經營品質繼續提升，其 2017 年在中國大陸地區可比門店銷售收入同比增長 4.17%。特別是，蘇寧易購直營店經營效益顯現，可比門店銷售收入同比增長 34.90%。



去年 12 月 19 日，蘇寧聯合萬達（Wanda）、恒大（Evergrande）、融創（Sunac）等國內外 300 家知名地產商，對外發佈智慧零售大開發戰略，並計畫在 2018 年開設 5,000 家互聯網門店，業態覆蓋零售雲店、直營店、小店、紅孩子、蘇鮮生、蘇甯體育、蘇寧影城等多種品類。未來三年蘇寧計畫新開互聯網門店 15,000 家，2020 年實現門店數量 20,000 家左右的規模。



除了零售業務的迅速提昇，蘇寧旗下「物流」和「金融」兩項業務也持續高速增長。2017 年蘇寧物流及天天快遞擁有倉儲及相關配套設施合計面積 686 萬平方米，擁有快遞網點達到 20,871 個，蘇寧物流社會化營業收入（不含天天快遞）同比增長 135.76%；蘇寧金融業務（支付業務、供應鏈金融等業務）2017 年總體交易規模同比增長 129.71%。



值得注意的是，在 2017 年，蘇寧金融擬引入雲峰基金（YF Capital）等外部戰略投資者，加之公司與深創投（SZVC Capital）聯合成立物流地產基金，顯示蘇寧易購旗下金融和物流資產均已具備獨立擴張融資能力。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』