國美零售公佈業績預告

主營業務盈利保持增長態勢 電商平台 GMV 大幅增長

香港 2018 年 3 月 1 日电 / 美通社 / -- 國美零售控股有限公司（「國美」或「公司」，股份代號：00493）今日公佈截至 2017 年 12 月 31 日止財政年度（「報告期」）業績預告。初步數據顯示，2017 年，國美主營業務的盈利持續提升，若不計非經營性因素，公司淨利潤預期將取得同比增長；線上線下交易總額（「GMV」）及電子商務的平台 GMV 亦取得不俗的升幅。初步業績數據充分表明國美向「家 • 生活」轉型戰略的正確性，亦表明「家 • 生活」戰略引領國美的經營成績取得進一步的增長。

國美於 2017 年發佈「家 • 生活」戰略，向以「家」為核心的解决方案提供商和服務商轉型。在「家 • 生活」戰略的指導下，國美的整體經營水平保持增長態勢，經營業績取得顯著成果。根據對最近期的管理帳目之初步審閱，報告期內，國美的 GMV 與去年同期相比預期增長超過 20%，其中電子商務的平台 GMV 預期增幅超過 100%；綜合毛利率預期將超過 18%，仍維持領跑行業的較高水平。同時，國美會員人數已突破 2 億，公司在四五線城市加速佈局，以形成新的核心競爭力。

基於適用的會計準則，國美在 2017 年對部分業務進行商譽减值，對長期資産進行了减值撥備。如撇除包括發債導致財務成本、商譽减值及長期資産减值等非經營性因素，預期國美 2017 年將取得淨利潤的同比增長。

國美表示，將繼續堅定地執行「家 • 生活」戰略，同時繼續發力國美創新商業模式——「共享零售」，朝著服務中國一億家庭的目標穩步邁進。相信戰略轉型將繼續推動國美的經營朝著更高效、更創新、更優質的方向發展。

上述數據僅爲公司管理層初步評估，相關資料仍在審核當中，需由核數師及公司審核委員會落實和確認。敬請股東及潜在投資者留意公司預期於 2018 年 3 月底公佈的 2017 年業績公告。

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關於國美零售控股有限公司

國美零售控股有限公司於 2004 年 7 月在香港聯交所上市 (股份代號：493)。國美集團 1987 年於中國成立，從事電器及消費電子産品的零售業務，國美是中國最大的電器及消費電子産品零售連鎖企業。更多詳情請瀏覽公司網站： www.gome.com.hk

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