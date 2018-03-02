林家亨：料本間高爾夫2019財年微增長 野村維持「買入」評級

香港, 2018 年 3 月 2 日 - (亞太商訊) - 据资本杂志报道 ---- 港股本週初受惠於美國道指上升，及美國長債息率回落，恒指曾一度高開，重越 31500 點水平；上海 A 股在春節後亦回勇，連升 6 日，重返 3300 點水平，刺激港股市場有所回升。雖然之後稍有回吐，但整體向好的經濟狀況仍能維持，料北水續流入港股，未來市場有望繼續反覆回升。



縱觀零售板塊，新零售股帶動板塊走勢。其中體育用品類股受行業政策扶持，在震蕩中得到支撐。隨著人民生活水平的提升，高爾夫球運動日漸成為中高階級人群的首選。國家政策支持，再加上高爾夫回歸奧運會，內地高爾夫球運動發展勢頭良好，未來高球運動板塊可看高一線。



作為本港高球第一股，本間高爾夫 (6858.HK) 於 1 月宣佈與日本知名商社伊藤忠達成戰略合作，共拓服飾業務。股價曾一度升高，后在大市動蕩下有小幅回落，如今依舊保持穩定的狀態，技術走勢有改善跡象。野村發表報告稱，本間高爾夫引入伊藤忠及卜蜂拓服裝業務，公司管理層認為有四大好處：品牌重新定位創造更多高檔市場的形象；産品銷售，包括産品組合、定價及采購；市場營銷及下遊零售分銷。該行指，本間高爾夫與伊藤忠合作的第一條服裝線，將于明年春夏季推出。同時，公司會繼續將舊服裝去庫存。該行預料公司 2019 財年有輕微增長，維持予本間高爾夫「買入」評級。



本間高爾夫是高爾夫行業內負盛名的標誌性品牌，其優質產品已在世界範圍內享譽盛名。目前，球杆業務已占到了公司收益的 82.4%，而其包括高爾夫球、服裝、包袋等產品占比則不到 15%，相信這尚有極大的上升空間。基於其在中日韓地區業務已贏得的穩定客戶群，未來服裝業務再開拓新市場應無難度。本間有望在多重業務上得到協同效益，建議中長線持有。

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