魏橋紡織(02698-HK)追認交易 逾半股東否決動議

魏橋紡織(02698-HK)今早舉行股東特別大會，就追認與母公司之間就過往進行的資金交易之動議，遭遇53.47%出席投票股東否決。該集團強調，由於有關資金交易已經完成，因此股東否決動議未致對業務和營運構成不利影響，但是未來擬加強對董事、高級管理層及核心員工的培訓，進一步提升企業管治水平。

根據魏橋此前發出的股東通函披露，魏橋與母公司過往的資金交易，包括曾向母公司提供短期貸款的短期資金調劑涉及總交易額逾22.45億元(人民幣.下同)，母公司已向魏橋支付1789.7萬元利息。另其母公司亦使用由魏橋借來的貸款，並按照貸款協議償還所有本金和應計利息，涉及總交易額逾25.22億元。魏橋又向母公司提供資金劃轉通道服務彌2015及2016年度分別涉及交易總額為9億及38.2億元。在今次追認交易的動議，持股65.37%的魏橋母公司、非執行董事張仕平及執行董事張紅霞，放棄投票。有權投票的股數佔4.13億股。贊成及反對該動議的票數分別為8216.3萬股及9857.4萬股，佔比分別為44.57%及53.47%，最終有關追認議案被否決。

不過，魏橋H股持股達16.85%的Brandes Management發公開信炮轟，質疑魏橋在公司治理方面出現重大失誤，並認為魏橋與母公司過往進行的資金交易，在資本結構而言既非常低效，亦未能夠遵守上市規則相關要求，因此明言會投反對票。除了Brandes之外，以葉維義為首的Argyle Street Management，亦曾於去年尾去信魏橋，表達對有關關連交易感失望，建議魏橋將額外資金派發予股東。

來源：明報

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