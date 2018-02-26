嚴凱泰看好中國車市 裕隆今年推出新能源車

裕隆集團今 (26) 日舉辦開工儀式，董事長嚴凱泰表示，集團整體計畫一定是跟著世界景氣展望趨勢，尤其是新能源，裕隆早在幾年前開始布局相關領域，隨著新能源車發展慢慢成熟，今年預計會推出相關產品，不過，目前仍需要傳統燃油車，最看好中國車市的商機。

不過，嚴凱泰指出，發展電動車必須思考相關配套、供電是否足夠等相關問題，這每個國家政府都應要去思考，電動車無庸置疑是趨勢，但是以目前來說，仍需要傳統燃油車。

就整體車市來看，嚴凱泰認為，台灣市場將呈現穩定持平狀態，而大陸車市約近 3000 萬台數左右，也許成長會緩但是不會停止成長，且其一年近 3000 萬台數的市場比美國還多，是全世界車商發展重點。

嚴凱泰相當看好中國市場的成長潛力，並舉例，先前到日本大阪旅遊，發現當地商業區以中文為主要語言，接下來才是英文、日文，這就是中國經濟發展的趨勢，「就像 80 年代，聽到日本人買下洛克菲勒中心會很驚訝，當時討論的都是日本第一的議題，現在就是變成中國，這是一個全世界的趨勢」。

另外，對於裕隆城開發案，嚴凱泰定位在物美價合理，並成為新地標。

展望 2018 年，嚴凱泰期許集團內部持續推動創新變革，他強調，集團擁有汽車、紡織和房地產事業，完整的價值鏈就是一個資源平台，就看如何有效整合運用。