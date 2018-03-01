台開將發展全台最大退休養生園區

台開 (2841) 今 (1) 舉行媒體春酒，集團董事長邱復生表示，台開致力開發身心靈能量三大主題園區，包含道文化、禪文化與享樂文化，考量退休生活強調身心靈健全，身體、飲食、生活都要健康，全部園區加總共有 3000 戶休閒養生退休宅，將是國內最大的退休養生園區。

邱復生表示，因應集團國際化拓展需求，台開未來將是一個企業集團，在共享經濟基礎上，發展智慧城市、數位娛樂，預防醫療三大新事業，並在未來 5 年內募資新台幣 30 億元，包含金門風獅爺商店街已投資 30 億元，預計共募資達 60 億元規模，將投注各新事業體開發與營運。

台開三大新事業首要發展是智慧城市事業體，台開集團甫與日本坂村健博士合作，以三階段共同打造花蓮為台灣第一個智慧城市，同時躋身 2020 東京奧運的 100 個國際智慧城市之列，台開可複製花蓮智慧城市經驗與國際連結，作為協助其他國家新市鎮建構智慧城市，建立智慧地球。

第二則是數位娛樂事業，主要以花蓮洄瀾灣「新天堂樂園」為主體，這裡以南島文化為中心，用原住民 16 族圖騰作為外牆圖像，並以音樂與運動為主題，透過 AR、VR、影視、多功能互動劇場劇院、直播等多元化呈現，建構下一代的數位娛樂中心，這也是台灣最大的室內數位樂園。

第三個是預防醫療產業，台開集團將在花蓮計畫推廣預防保健，將健康帶進洄瀾灣園區，以數位結合生物科技，應用數位運算、3D 攝影、數位儲存、電腦運算等進行預防保健。