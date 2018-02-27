〈狗年企業徵才〉群創校園徵才千名 大學畢業薪水3.8萬

農曆年剛過，面板雙虎積極啟動搶人大作戰，群創 (3481-TW) 今 (27) 日宣布今年將大舉招募「三向」人才，祭出優於同業的新鮮人薪資吸引人才，大學畢業薪水 38000 元、碩士畢業 48000 元、博士畢業則有 61000 元，目標要徵才千名工程師。

另外，群創還有海外職缺及同仁「企業學位」計劃；至於友達 (2409-TW) 今年也計畫招募 1000 名工程師。

群創指出，因應面板創新技術發展，鎖定年後轉職者及校園潛力新秀，祭出高於同業薪資及多元福利制度來徵求人才，人力資源處總處長彭峻豪表示，因應全球 AI 浪潮，群創發展工業互聯網，希望網羅具備 AI 大數據領域專才，另外，因應全球智能工廠趨勢，還將釋出多筆海外職缺。

彭峻豪說，今年推出「企業學位」計畫，鼓勵同仁擁有海外歷練，獎助同仁在職期間，至歐洲攻讀碩士學位，畢業門檻所需的企業實習學分，可就近在群創海外據點完成，且由群創海外技術專業團隊擔任企業導師。

群創表示，今年徵才活動首度與知名通訊軟體 Line 合作，另外，同步發表「群創人才招募網」，運用這個平台整合式廣納全球的人才履歷，網頁上以求職者視角為出發，分為校園新鮮人專區、科技菁英專區及高階菁英人才專區，佈達最新招募訊息。

群創指出，徵才列車預計將在台大、成大、清大、交大、中央、中山等學校舉行，首場 3 月 3 日台大啟動，3 月 4 日的成大場次同步舉辦現場面談，在校生早鳥優先面談，讓新鮮人畢業即就業。

友達今年計畫招募 1000 名工程師，招募對象除電子、電機、光電、機械、物理、化學、化工、材料等領域之外，更廣邀軟體設計、資訊應用、商業管理等優秀人才。