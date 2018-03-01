〈外銷訂單〉1月外銷訂單430.6億美元 連18紅、創歷年同月新高

經濟部統計處今 (1) 日公布今年 1 月外銷訂單 430.6 億美元，創歷年同月新高，月減 11.2%，經季節調整後減 3.3%， 年增 19.7%，連續 18 個月正成長，若按新台幣計算年增 11%；其中各主要貨品多呈兩位數成長，各主要地區年增率都呈兩位數成長。

統計處表示，展望未來，隨著行動裝置、筆電規格持續升級，及高效能運算、車用電子、AI 人工智慧、物聯網等新興科技應用擴增，都可降低資訊通信產品及電子產品的淡季效應；因國際油價及鋼價上揚，加上市場需求增加，塑化及基本金屬成長動能可望持穩，另外，受惠於全球智慧自動化機械設備需求活絡，機械接單續呈榮景。

根據外銷訂單受查廠商對 2 月接單看法，預期接單將較 1 月增加的廠商家數占 11.4%，持平者占 39.8%，減少者占 48.8%，以家數計算動向指數為 31.3；若以接單金額計算之動向指數則為 26.7，預期 2 月外銷訂單受到春節因素影響，將較 1 月減少。

統計處指出，全球景氣穩健成長，新興科技應用擴增及國際原材物料價格上揚，1 月外銷訂單 430.6 億美元，創歷年同月新高，加上去年同月適逢農曆春節比較基數低，年增達 19.7%，為 2011 年以來近 6 年同月最高增幅，連續 18 個月正成長；由於部分貨品的客戶端進行存貨調整，造成訂單較上月減少 11.2%。

以貨品別觀察，資訊通信產品因手機組裝代工、伺服器、挖礦用顯示卡、網路通訊產品等訂單增加，年增 17.5%；電子產品則因手機、電競、伺服器、虛擬貨幣採礦等需求增加，帶動晶圓代工、記憶體、晶片、印刷電路板等接單成長，加上被動元件供貨吃緊，價格上漲，年增 12.5%；光學器材因業者擴廠，產能及訂單增加，但面板價格下跌，造成訂單增幅續呈個位數，年增 6.2%。

傳統貨品接單年增率都續呈兩位數成長，其中基本金屬因國際鋼市穩定向上，訂單價量齊揚，年增 32.2%；塑橡膠製品及化學品因國際油價上漲，推升塑化產品價格上揚，加上客戶回補庫存，且提早在春節前下單，分別年增 42.5% 及 22.0%；機械受惠智慧自動化機械需求熱絡，年增 14.9%。

以主要訂單來源來看，各主要地區年增率都呈兩位數成長； 美國 1 月訂單 118 億美元，為歷年同月新高，月減 10.6%，年增 16.3%，以資訊通信產品增加 8.4 億美元或增 22.5% 較多，其次為電機產品增加 2.2 億美元或增 53.5%。

中國大陸及香港 1 月訂單 114.1 億美元，為歷年同月新高，月增 4%，年同增 31%，以電子產品增加 10.6 億美元或增 34.5% 較多，光學器材增加 3 億美元或增 25.2% 居次，塑橡膠製品增加 2.9 億美元或增 43.9% 居第三。

歐洲 1 月訂單 87.5 億美元，為歷年同月新高，月減 27.1%，年增 15.3%，以資訊通信產品增加 7.5 億美元或增 20.7% 較多，其次是基本金屬增 1.9 億美元或增 58.2%。

東協 1 月訂單 42.5 億美元，為歷年同月新高，月減 5.6%，年增 16.1%，以礦產品 (主要為油品) 增加 2.6 億美元或增 46.8% 較多，基本金屬增加 1.1 億美元或增 35.9% 居次。

日本 1 月訂單 23.2 億美元，月減 8.3%，年增 17.8%，以其他產品 (主要為遊戲機) 增加 1.9 億美元或增 52.2% 較多，塑橡膠製品增加 0.8 億美元或增 98.5% 居次。