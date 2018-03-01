去年外銷訂單創歷史新高 今年1月拚連18紅

去年外銷訂單 4928.1 億美元，創歷史新高，年增 10.9％，創下自 2011 年來近 6 年最大增幅，經濟部統計處今 (1) 日下午將公布今年 1 月外銷訂單，先前預估金額約 450-460 億美元，可望連 18 月正成長，年增 25.1-27.9%；由於去年農曆年落在 1 月，工作天數少，預估各主要貨品可呈 2 位數成長。

去年 12 月外銷訂單 484.7 億美元，創歷年同月新高，年增 17.5%，連續 17 個月正成長，其中各主要貨品多呈 2 位數成長；合計去年第 4 季外銷訂單 1437.6 億美元，創歷年單季新高，季增 14.6%，年增 12.7%；累計去年全年外銷訂單 4928.1 億美元，創歷年新高，年增 10.9%，增幅為 2011 年以來最高。

展望未來，統計處表示，由於行動裝置接單高峰漸入尾聲，電子產品客戶端進入存貨調整期，加上春節工作日數減少，今年第 1 季接單將較上季減少，但高效能運算、車用電子、物聯網的擴張應用，有助於降低資訊通信產品及電子產品接單淡季效應。

傳統貨品受惠於今年全球景氣延續成長態勢，需求增加，加上原物料價格看漲，推升價格上揚，塑化及基本金屬製品展望樂觀，另外，全球製造業產業升級需求殷切，機械接單動能可望續強。

根據外銷訂單受查廠商對今年 1 月接單看法，預期接單將較去年 12 月增加的廠商家數約 19.8%，持平者 53.4%，減少者 26.8%，以家數計算的動向指數為 46.5。

若以接單金額計算動向指數則為 43.7，預期今年 1 月整體外銷訂單金額將較去年 12 月減少。其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為 35.0、49.0 及 45.2；塑橡膠製品、化學品動向指數則分別為 50.2、68.7，為可能較去年 12 月接單成長的兩項貨品類別。