祖馬即將下台 專家：根本改革仍困難 別對南非太樂觀

南非總統祖馬 (Jacob Zuma) 提前下台已成定局，但這代表投資南非的時候到了嗎？金融專家認為，別因政治利多就太過樂觀，現階段仍應先審慎看待後市。

據《CNBC》報導，美銀美林全球研究部上周報告指出，祖馬離任的可能提供了上行風險，而 2 月 21 日的預算方案，以及穆迪最新的評級，有可能下調南非債務評比，也可能引發市場拋售。

先前南非幣蘭特已經走強一段時間，主因就在祖馬失勢，很可能去職。美銀美林認為，儘管如此，外界對南非資產的估值恐怕仍過於樂觀。

風險分析評估公司 Verisk Maplecroft 非洲研究部門主管 Ben Payton 表示，如果祖馬提前下台一事確認，蘭特的漲幅也不會太大，因為投資人已經很大程度對此事做了評估。

祖馬不但陷入貪污醜聞，也未對經濟帶來太大助力，市場對新任南非非洲人民大會 (ANC) 主席，也是潛在總統候選人 Cyril Ramaphosa 則是信心滿滿，認為他會帶來經濟助力。

新興市場專家 William Atwell 指出，Ramaphosa 崛起有助南非經濟，特別是跨國公司希望有新的元首後，可以強化本地業務或擴大現有規模，而獲得長期承諾。

不過 Payton 警告，要吸引投資人進入採礦及製造等產業，Ramaphosa 仍需要撇清與祖馬政府的關係，而且要有長遠的眼光。

南非實際的經濟表現也不夠好。IMF 估算，2017 年南非的經濟成長為 0.7%，遠低於新興市場平均的 4.6%。近日的政治不確定性，反映在股市上，也讓南非約翰尼斯堡 Top 40 近期下挫，上周五下跌 1.5%。

Payton 認為，Ramaphosa 上台也許有利經濟，但至少在 2019 年選舉前，政治仍將阻礙更根本的改革。