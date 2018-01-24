專家砲打政府：應變緩慢及政爭 令開普敦水危機惡化

南非第 2 大城市開普敦陷入百年一遇嚴重乾旱，預計到 4 月 21 日民眾將會「斷水」，將是全球首個斷水的大都會。當局勸喻民眾節約用水效果有限，2 月起規定每人每日只可用水 50 公升，同時建議遊客來到這個旅遊名城時要節約用水。

香港《明報》綜合報導，人口 400 萬的開普敦已經歷 3 年乾旱，2017 年全年降雨量僅 153.5 毫米，遠較中位數的約 500 毫米少。當局預計到 4 月 21 日會到達「臨界日」(day zero)，即水庫存量為 13.5%(現時約 28.1%)，屆時當局會展開第二段災難計劃，家居水喉會停止供水，民眾須到 200 個供水站輪水，每人每天限取水 25 公升。醫院及一些窮區居民會優先獲得食水，避免出現公眾健康危機。

開普敦當局 2017 年 10 月已開始限水建議，但收效甚微，目前每人每天限用水 87 公升，但有 60% 人超標，當局 2 月起會減少每人用水量至 50 公升。市長利勒 (Patricia de Lille) 說：「我們已不再呼籲民眾節約用水，必須強迫他們這樣做。」

此外，在新制下，每月用水超過 6000 公升的家居將要繳付 12 美元附加費；使用 2 萬公升者要繳 125 美元，5 萬公升者更要繳交 1700 美元。

為節省用水，市政府早前鼓勵民眾洗澡時間減至 2 分鐘，又禁止民眾洗車、為泳池注滿水，若有人超出用水限額，必須在水管加裝限水裝置。開普敦每年吸引 200 萬遊客，市內國際機場已貼出告示，鼓勵遊客省水。

南非近年受聖嬰現象 (El Nino) 影響，降雨量低，連續出現乾旱。專家指出，開普敦長期缺水，除因氣候變化及乾旱，政府應對緩慢及中央與地方政府間的政治因素，也令水危機惡化。

南非比勒陀利亞大學管理創新研究中心的公共政策分析師布爾布朗 (Magalie Bourblanc) 指出，縱使早在 2004 年已有人警告開普敦出現缺水危機，但當局反應太慢。市政府以成本太高為由，一直拒絕興建海水化淡廠，直至現在才採取連串計劃，包括建海水淡化廠、再造水廠和積極抽取地下水，但專家指這些項目都來得太遲，難以扭轉「臨界日」到來。

在開普敦，中央政府負責興建水基建，市政府分發食水，但當中涉及政爭，反對黨曾於 2006 年及 2009 年贏得該市及省控制權，現時該市亦由反對黨控制。西開普省長齊利 (Helen Zille) 指摘執政黨「非洲國民大會」一直沒有興建及保養開普敦的水基建，且給予乾旱的緊急救助不足，中央政府到去年 8 月才撥款 150 萬美元給開普敦應對水危機。