騰訊(00700-HK)ADR重回升軌 油價回穩油股漲

美國總統特朗普周四宣布向鋼鐵及鋁材徵收關稅，市場對全球爆發貿易戰的擔憂，三大指數曾下跌逾1%，其後在科技及保健類股份帶動下，納指及標普500指數倒升收市。港股ADR收市亦回穩，按比例計算收報30638點，升54點，升幅0.18%。

騰訊控股(00700-HK)ADR收報437.69元，較港收市升1.69元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報77.5元，較港收市升0.3元；港交所(00388-HK)ADR收報285.68元，跌0.12元；中人壽(02628-HK)ADR收報22.87元，較港收市跌0.08元。

油價跟隨美股回穩，中國石油股份(00857-HK)ADR收報5.4元，較港收市升0.05元；中國海洋石油(00883-HK)ADR收報11.21元，較港收市升0.11元。

至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報72.52元，較港收市跌0.08元；聯通(00762-HK)ADR收報9.9元，較港收市跌0.05元；中電信(00728-HK)ADR收報3.41元，較港收市跌0.01元。

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