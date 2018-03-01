【異動股】工業互聯網板塊拉升 啓明信息(002232-CN)等多股漲停

午後，工業互聯網板塊拉升。截至發稿，佳訊飛鴻(300213-CN)漲停報8.03元，沈陽機床(000410-CN)漲停報10.51元，用友網絡(600588-CN)漲停報36.05元，東土科技(300353-CN)強勢漲停報15.74元，劍橋科技(603083-CN)漲停報42.21元，啓明信息(002232-CN)直線漲停報9.61元，黃河旋風(600172-CN)漲6.85%報9.2元，華中數控(300161-CN)、漢得信息(300170-CN)等個股均直線拉升漲逾4%。

近日，中國工信部發布《國家制造強國建設領導小組關于設立工業互聯網專項工作組的通知》指出，為貫徹落實《國務院關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》(簡稱《指導意見》)，加快推進工業互聯網創新發展,加強對有關工作的統籌規劃和政策協調，經國家制造強國建設領導小組會議審議，決定在國家制造強國建設領導小組下設立工業互聯網專項工作組(以下簡稱專項工作組)。

業内人士表示，專項工作組的成立與前期政策緊密銜接，是對《國務院關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》的深化、細化執行，充分顯示了國家對于工業互聯網領域的高度重視,對産業未來發展具有積極而深遠的意義。

此外，有分析人士表示，中國正處在由制造大國向制造強國,由網絡大國向網絡強國邁進的關鍵時期,工業互聯網作為制造業與互聯網結合發展的“中軸”，其重要程度不言而喻。

對于工業互聯網板塊未來投資機會，渤海證券表示，平台是工業互聯網的核心，投資者可重點關注具有工業互聯網平台技術的公司,此外還可關注工業互聯網産業鏈相關受益公司。

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