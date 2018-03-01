工商總局：企業注冊便利化仍存問題 今年重點改革

國家工商行政管理總局局長張茅今日表示，在企業注冊便利化方面仍然存在着問題。企業注冊時間還比較長，企業特别是拿到營業執照之後需要審批的事項還比較多，今年在這方面重點改革

國務院新聞辦公室今日舉行新聞發布會，國家工商行政管理總局局長張茅介紹深化商事制度改革有關情況，并答記者問。

在發布會上，有記者問：有群衆反映自從商事制度改革以來企業注冊便利化是越來越便利，同時也存在一些問題，比如說企業名稱核準費時費力的問題。工商總局在企業注冊便利化方面下一步會有哪些進一步的改革舉措?

張茅介紹，我國市場主體從2013年的一天産生3.1萬到現在的5.2，我國的企業從2013年的一天産生6900家到現在的1.66萬家;我國的每千人企業數量也從10家到21家，翻了一番。到目前為止我國的市場主體，包括企業、個體工商戶、農民專業合作社，已經達到9960萬左右，預計在本月上旬達到1億家。

張茅同時也指出，現在，在企業注冊便利化方面仍然存在着問題。企業注冊時間還比較長，企業特别是拿到營業執照之後需要審批的事項還比較多，與發達國家相比，特别是與我們在世界經濟總量占第二位的情況相比，還不相适應。

張茅介紹，今年在這方面重點改革：

一是要全面推進“證照分離”。在改革的時候進行“先照後證”，過去是拿營業執照之前有若幹的審批項目，經過大幅度精簡，有些是取消了，有些是變到營業執照之後，企業注冊登記之前的審批隻有32項，是最大公約數。涉及到人民生命安全的、食品安全的、社會安全的，比如要辦一個銀行，辦一個防爆器材都需要進行事先審批，辦一個餐飲，衛生也要審批。現在看，仍有拿到營業執照之後審批比較多的現象，出現了“有照不能營”的情況。過去，實行了“先照後證”“多證合一”，現在怎麽又出來“證照分離”了呢?實際上“證照分離”就是進一步簡化營業執照之後的行政審批。

二是大力推進全程注冊的電子化和電子營業執照。現在，我們已經開通了全程電子化，你完全可以人不到工商部門就可以登記企業，而且也可以領取到電子營業執照。剛才大家提到這個問題的時候，我想到我們有的企業不太習慣，企業總想挂一個營業執照，說明我是有營業執照的合法經營。其實你領電子的和紙的執照都可以，電子的更方便，你到網上一查，現在已經開通這個渠道，隻要企業選擇，完全可以全程電子化和不見面的審批。

三是企業名稱核準問題。因為我們國家企業現在數量比較多，3000多萬企業，名稱登記完全靠政府來審批效率确實比較低。所以我們現在放開了各省的企業名錄庫，由企業自主選擇，沒有重複的就可以自行登記，這樣就進一步大大提高效率。

四是進一步簡化市場退出機制。就是大家常說的“能生不能死”，企業退出比較麻煩。我們要進一步在以前工作的基礎上，加快企業退出市場時間，也是為企業提供方便。現在世界銀行評估我們，主要是北京、上海為樣本，我們的企業進入時間是22天，有些地方比這些還短，有些地方3、5天就可以注冊一個企業，有些地方當天就可以注冊一個企業，但它抽取的樣本是22天。

所以，在企業注冊便利化方面，我們改革空間還很大。我們計劃在今年在北上廣深等有條件的地方壓縮到OECD(世界經合組織)國家的标準就是8.5天，達到世界上的中上先進水平，有些地區可能時間上比這個還短，我們以8.5天為目标，大幅度壓縮企業進入時間。到今年年底的時候，起碼在北上廣深和其他更多有條件的地區達到這個水平。

來源: 中國新聞網(北京)

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