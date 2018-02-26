iPhone X Plus現身！尺寸果然驚人

據市場消息傳言，蘋果 (AAPL-US) 超大尺寸的新手機 iPhone X Plus 將會非常巨大。

科技網《MacRumors》取得來自「生產線上試產」的照片，顯示蘋果公司正在打造與 iPhone X 系出同門的大型手機。值得一提的是，它的尺寸明顯遠大於 iPhone X。與著名分析師郭明錤一再宣稱，「iPhone X Plus」將擁有 6.5 英吋顯示幕，比任何競爭對手的手機都要大。

（圖取自 MacRumors）

有趣的是，《MacRumors》注意到照片中顯示的柔性電纜和零件編號與「蘋果慣常使用的」現有規格一致，而「零件的後板設計與 iPhone X 顯示幕零件非常相似但不相同」。

(圖取自 MacRumors)

據報導指稱這些照片來自 LG 在越南的工廠。大家心裡就應該有個底了，因為三星是 iPhone X 的 OLED 面板的獨家供應商，但據報導，蘋果去年對 LG 投資近 30 億美元負責為未來的 iPhone 開發 OLED 面板，以減少對三星的依賴。然後？沒錯，LG 剛好在越南就有一家面板廠。

簡而言之：雖然不可能知道這項消息是否 100% 可靠，但這些細節都兜得起來。

也就是說，先別為 iPhone X Plus 的新消息感到太高興。蘋果通常在在大規模生產之前都會進行試產，這些照片上的日期指出這些試產樣品在 2017 年第 46 週出現，也就是 11 月中旬。也就是說，這一切都預示著蘋果將的 2018 新產品發表應該會有更穩健的結果。

有趣的是，iPhone X Plus 只是今年兩款大型新 iPhone 的其中一款。另一款源自 iPhone X 但價格較低的 6.1 英寸 iPhone X SE 計劃與第二代 iPhone X 和 iPhone X Plus 一起推出。